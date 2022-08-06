الموافقة على تجزئة كل سهم في «تسلا» إلى ثلاثة

المصدر: واشنطن - دب أ

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قالت شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إن مجلس إدارتها وافق على تجزئة كل سهم من الأسهم العادية للشركة إلى ثلاثة، وتحويل كل سهم حالي إلى ثلاثة أسهم جديدة في إجراء يجعل المساهمة فى الشركة أكثر سهولة لصغار المستثمرين.

وأضافت الشركة أن كل مساهم مسجل في 17 أغسطس 2022 سيحصل على أرباح قدرها سهمان إضافيان من الأسهم العادية لكل سهم كان مملوكاً آنذاك، وسيتم توزيعه بعد إغلاق التداول في 24 أغسطس 2022. وسيبدأ التداول على أساس تقسيم الأسهم المعدلة في 25 أغسطس 2022.

وفي حين أن تجزئة الأسهم لا تغير القيمة السوقية للشركة، إلا أنها تخفض سعر السهم. ويمكن أن يجعل هذه الأسهم أكثر جاذبية ، خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين، على الرغم من أن العديد من أن الوسطاء يعرضون بالفعل شراء الأسهم على أساس تناسبي أى كل بنسبة ما له.

ومع ذلك، لا يزال هذا الإجراء شائعا لدى الشركات، حيث تقوم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل أمازون والشركة الأم لجوجل، ألفابت، أيضا بتنفيذ عمليات تقسيم الأسهم هذا العام.

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