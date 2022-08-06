«أيس مان» أول كروس أوفر كهربائي بالكامل في عائلة «ميني»

المصدر: دبي - البيان

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تستمر عائلة سيارات «ميني» الجديدة في تحديد ملامحها، إذ تعمل شركة تصنيع السيارات البريطانية من خلال عرضها العالمي الأول للسيارة الاختبارية «أيس مان» على تقديم لغة تصميم جديدة كلياً والعديد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون حجر الأساس لأجيال هذا الطراز المستقبلي للعلامة التجارية، وذلك لأول مرة في تاريخها. وتجمع الدراسة الخاصة بأول طراز كروس أوفر من «ميني» لقطاع السيارات الصغيرة الفاخرة بين الميزات الرئيسية التي تحدد عوامل متعة القيادة للعلامة التجارية في المستقبل، بدءاً من القيادة الكهربائية البحتة، وصولاً إلى لغة التصميم الواضحة ومفهوم المواد الذي لا يعتمد على الجلد أو عناصر الكروم، بالإضافة إلى توفير تجربة مستخدم رقمية جديدة.

وفي تعليقها على هذه السيارة، قالت ستيفاني فورست، رئيسة «ميني»: تقدم السيارة الاختبارية «أيس مان» لمحة عن سيارة جديدة تماماً، تمثل جسراً يربط بين سيارة «ميني كوبر» و« ميني كانتريمان» في مستقبل عائلة سيارات «ميني». وتعكس هذه السيارة كيف تعيد «ميني» ابتكار نفسها من أجل أن تصبح كهربائية بالكامل، مع التزامها بالوفاء لما ترمز إليه العلامة التجارية من الشعور الذي توفره السيارة الكهربائية، إلى تقديم تجربة رقمية غامرة وتركيز قوي على تقليل البصمة البيئية إلى حدودها الدنيا.

من جانبه، قال أدريان فان هويدونك، رئيس قسم التصميم في مجموعة «بي إم دبليو»: تبشر لغة تصميم السيارة الاختبارية «أيس مان» ببداية عصر جديد في تصاميم سيارة «ميني». ولطالما كانت ميزات التصميم الاختبارية لعلامة «ميني» واضحة للعيان بشكل جلي لا لبس فيه، ونحن ملتزمون بهذه الخطوط العريضة، ولكننا نعمل في الوقت نفسه على دمجها مع تكنولوجيا مبتكرة. ولهذا فإننا نعيد من خلال هذا النهج تطوير الخطوط التصميمية الشهيرة لسيارة «ميني»، بكل ما تتمتع به من قوة، من أجل خوض غمار المستقبل الرقمي.

ويستعرض مبدأ التصميم الذي يقف خلف مفهوم «البساطة الجذابة»، أساسيات تصميم العلامة التجارية، مثل المقدمة المميزة للسيارة والتي تأتي مع شبكة مبرد بفتحات مغلقة ومضيئة ثُمانية الأضلاع، وأسطح ممتدة توفر هيكلاً ذو حواف حادة، وقسم علوي رياضي الهيئة، ومؤخرة تبرز قوة السيارة مع مصابيح خلفية رأسية.

ويأتي هيكل السيارة الاختبارية «أيس مان» باللون الأخضر الجليدي، وهو ظل فيروزي لامع، مع استخدام الطلاء المعدني الأخضر البريطاني التقليدي كلون متباين للسقف. ولتعزيز توافق الألوان، استخدم اللون الأخضر الداكن على محيط السيارة عند الحافة السفلية من هيكل السيارة. وتعكس اللمسات باللونين الأزرق والبرتقالي الوردي الطابع الحيوي لهذه السيارة.

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