«بيجو 408» تتألق وتجذب الأنظار في «ذا سفير»

المصدر: دبي - البيان

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تم الإعلان عن عرض لسيارة «بيجو 408 فاستباك»، والتي تم إطلاقها عالمياً يونيو الماضي، في متحف اللوفر. وسوف يتسنى للزوار التعرف على الطراز الجديد من بيجو 408 عن قرب بكل تفاصيلها، ابتداءً من 4 أغسطس.

وعلى منصة «ذا سفير»، تتألق خصائص «بيجو 408» الجديدة من كل زاوية، كما تظهر تفاصيل تصميمها المميز وغير المتوقع ضمن مجسم كروي شفاف. وبإطلالة «فاست باك» المبتكرة، تجسد بيجو 408 الجديدة الإلهام على منصة العرض المميزة، والتي كانت ثمرة إبداع فريق موهوب من الفنانين والمهندسين والفنيين في الاستوديو الباريسي الإبداعي Superbien، الذين نفذوا تصميم وكالة OPEn ليتحول إلى واقع مذهل يبدو وكأنه يتحدى الجاذبية.

واستخدم المتخصصون العديد من التركيبات الفريدة في بناء هذه المنصة الفريدة؛ «ذا سفير»، حيث لا يمكن تحديد بدايتها من نهايتها لتتيح بذلك لسيارة «بيجو 408» الجديدة أن تدور حول نفسها وأن تنقلب رأساً على عقب أو تلتف وتتحرك بطريقة غير معتادة على الإطلاق.

ويقدم هذا العرض المميز في أجواء متحف اللوفر لينس الاستثنائية؛ حيث تحولت «بيجو 408» الجديدة كلياً، بتصميمها الرياضي الانسيابي المرن، إلى عمل فني فريد من نوعه، قد يعرض مجدداً في أماكن وفعاليات أخرى.

وقالت ليندا جاكسون، الرئيس التنفيذي لعلامة بيجو التجارية: لقد أعجبتنا فكرة هذا العمل الفني الأخاذ بحق، فهو يأسر الأبصار، ويبرز الطراز الجديد بشكل كلي وتام، كما يقدم السيارة بأسلوب مبتكر ضمن متحف اللوفر لينس العصري الرائع.

من جانبه، قال فيل يورك، مدير التسويق والاتصال لعلامة بيجو التجارية: تتميز بالابتكار في جميع المجالات. وتلك الكرة الشفافة، المصممة خصيصاً لعرض السيارة «بيجو 408» الجديدة، تبدع في إظهار جاذبية الطراز الجديد من جميع الجوانب. وهو تصميم يتماشى تماماً مع هوية علامة بيجو الجديدة.

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