31.2 % تراجع أرباح سوزوكي موتور في الربع الأول

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي موتور كورب أمس تراجع أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 31.2% سنوياً إلى 59.28 مليار ين (436 مليون دولار) مقابل 84.75 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتراجعت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأول إلى 120.01 يناً مقابل 174.52 يناً في العام الماضي. في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول 36.8% إلى 74.51 مليار ين. كما زادت قيمة المبيعات بنسبة 25.8% إلى 1.06 تريليون ين مقابل 845.35 مليار ين خلال الفترة نفسها. جاءت زيادة المبيعات وأرباح التشغيل نتيجة تحسن مزيج المبيعات والأسعار، مع زيادة حجم المبيعات بشكل أساسي في الهند، والتغير في أسعار الصرف.

وتراجعت مبيعات سوزوكي في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين زادت قيمة المبيعات 39.2% في الخارج. وأبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع أرباحاً صافية قابلة للتوزيع بقيمة 135 مليار ين بما يعادل 277.99 يناً لكل سهم، بانخفاض 15.8% مقارنة بالعام الماضي. كما تتوقع زيادة أرباح التشغيل 1.8% إلى 195 مليار ين، وصافي المبيعات 9.3% إلى 3.9 تريليونات ين.

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