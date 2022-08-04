«جينيسيس جي 70».. ترقيات فاخرة بتجربة قيادة استثنائية

المصدر: دبي- البيان

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منذ أن طرحت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات «جينيسيس» في الإمارات، الطراز الجديد من سيارة «G70» السيدان الرياضية الجديدة، وهي تستحوذ على اهتمام عشاق الصانع الكوري، الذي أثبت مكانته العالية مبكراً، حيث تتمتع مختلف طرازاته بترقيات فاخرة، تتماشى مع فلسفة الأناقة الرياضية المميزة للعلامة التجارية الفاخرة، لا سيما أنها تدمج أحدث تقنيات السلامة المتقدمة مع السمات الفاخرة، التي ترتقي بالقيادة إلى تجربة استثنائية.

وفي هذا الطراز الجديد، طالت عمليات التحديث المتقدمة المصابيح الرباعية المميزة للعلامة، والشبكة الأمامية المنخفضة التي تعطي انطباعاً للقوة، وتعكس شخصيتها الجريئة وأدائها الرائع. وتظهر جوانبها بشكل مميز مع الغطاء الطويل للمحرك، فيما يأتي الجزء الأمامي قصيراً مؤكداً الحضور القوي والتصميم الرشيق للسيارة حتى عند وقوفها. وتعزز التصميمات الجديدة كلياً للإطارات من هذا المظهر الرائع، الذي تكمله فتحة الهواء الجديدة، ولا يقل تصميم الجزء الخلفي للسيارة روعة عن مقدمتها؛ حيث تظهر الأضوية الخلفية الرباعية المميزة لعلامة جينيسيس، إضافة إلى مخارج العادم المزدوجة والجزء السفلي من المصد الخلفي، الذي يأتي متطابقاً مع لون الهيكل وبلمسات فاخرة وجديدة على السيارة الرياضية.

وشهدت G70 الجديدة تحديثاً شاملاً، يجعلها أكثر سيارات السيدان الرياضية التي تقدمها «جينيسيس» تطوراً، فتأتي المقدمة بالمصابيح الرباعية المميزة للعلامة التجارية في صورة LED رفيعة للغاية، تمتد إلى الخارج مثل أجنحة شعار «جينيسيس»، وصممت بشبكة أمامية «Crest Grille» منخفضة لتعطي انطباعاً للشراسة والقوة، ولتعكس شخصية G70 الجريئة وأداءها الرائع، ويظهر جانب G70 الجديدة مميزاً بغطاء محرك طويل، فيما يأتي الجزء الأمامي قصيراً مؤكداً الحضور القوي والتصميم الرشيق للسيارة حتى عند وقوفها.

وتعزز التصميمات الجديدة كلياً للإطارات من هذا المظهر الرائع، الذي تكمله فتحة الهواء الجديدة الموضوعة تحت إطار الشبكة الأمامية، والمصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء، كما يضيف تصميم الخط الجانبي Parabolic Line مظهراً قوياً وعضلياً لجانب السيارة، التي تبدو كزي مصمم بحرفية للاعب رياضة عالمي.

ولا يقل تصميم الجزء الخلفي للسيارة روعة عن مقدمتها؛ حيث تظهر الأضوية الخلفية الرباعية المميزة لعلامة جينيسيس فوق سطح غطاء صندوق الأمتعة لتؤكد هوية العلامة الفاخرة، وتضيف مخارج العادم المزدوجة والجزء السفلي من المصد الخلفي، الذي يأتي بلون الهيكل لمسات فاخرة وجديدة على السيارة الرياضية.

وتتوفر السيارة بــ 14 لوناً خارجياً، موفرة بذلك العديد من البدائل الراقية للعملاء، وظهرت المقصورة في طراز G70 بتصميم فاخر مطور يثري خبرة الركاب، ويقدم لهم تجربة تنقل أنيقة ومتطورة، وتولي قمرة القيادة أهمية قصوى لراحة السائق، فتأتي مزودة بنظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا وعرضًا بشاشة مقاس 10.25 بوصات تعمل باللمس، لتكون بارزة وسط لوحة القيادة وليسهل استخدامها، كما أن نظام المعلومات مزود بخصائص حصرية لجينيسيس. وتم أيضاً توسيع لوحة أجهزة القياس الإلكترونية لتحسين الرؤية والقراءة منها، كما جرى تطوير شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي لتوفير سرعة شحن محسّنة.

ويعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة، ويجعل البقاء فيها مريحاً. وتم تزويد G70 بمحركين، الأول بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني، ومحرك بسعة 3.3 لترات سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني مزدوج. وتستفيد جميع طرازات جينيسيس من وضع القيادة «Sports+» المضاف حديثاً، والذي يعمل على تحسين برمجة المحرك وناقل الحركة، مما يسمح للسائقين بالاستفادة الكاملة من إمكانيات الأداء الرائعة المتوفرة في G70.

كما يستفيد محرك V6 سعة 3.3 لترات مع الحزمة الرياضية المزودة في الطراز الجديد، كنظام صمام العادم المتغير، ومن جهة أخرى يوفر نظام الدفع الرباعي الديناميكي الجديد وضع «دريفت مود» المدمج.

ويتضمن طراز جينيسيس G70 الجديد مجموعة واسعة من مزايا سلامة وراحة السائق المطورة: نظام 10 وسائد هوائية، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام للنقطة العمياء، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف، شاشة الرؤية المحيطية، نظام مثبت السرعة الذكي، نظام المساعدة على متابعة المسار، نظام المساعدة على البقاء في حارة السير.

وتأتي سيارة G70 الجديدة بشاشة معلومات وسطية عريضة بمقاس 10.25 بوصات، تتضمن: نظامي أبل كاربلاي وأندرويد، ونظام ملاحة متطور، وخاصية فصل خصائص الشاشة لقسمين، كما تم تطوير G70 الجديدة بإضافة المميزات التالية: نظام الإضاءة الأمامية الذكي، نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، شاشة عرض السرعة ومعلومات السائق على الزجاج الأمامي، وشاشة قياس سرعة أمامية إلكترونية ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة مقاس 12.3 بوصة، وصندوق كهربائي ذكي.

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