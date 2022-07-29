السيارة الطائرة تظهر في معرض هايكو الصيني.. فيديو

المصدر: البيان

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تحتضن مدينة هايكو الصينية معرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية في دورته الثانية من 25 إلى 30 يوليو الجاري.

ويعد المعرض منصة مهمة لعرض المنتجات الاستهلاكية العالمية وإبرام الصفقات.

وخصصت دورة العام الحالي من المعرض مساحة إضافية بـ 5000 متر مربع للمنتجات المحلية، حيث تجمع العديد من العلامات التجارية الصينية العريقة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات التكنولوجية والثقافية.

وقدّم المعرض هذا العام "السيّارة الطائرة"، مصنوعة بأكملها من ألياف الكربون، وتزن حوالي 500 كلغ، وتتسع لراكبين، بسرعة طيران قصوى تبلغ 130 كم / ساعة، ويمكنها أن تطير على ارتفاع 1000 متر، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية".

ومن المتوقع أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة وإطلاقها في العام 2024.

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