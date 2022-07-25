«فولكس واجن تيرامونت».. مرآة تفوق الهندسة الألمانية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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كعادته يواصل الصانع الألماني العريق «فولكس واجن» إبهار عشاقه بطرازات جديدة تكون بمثابة مرآة لتفوق الهندسة الألمانية وتفردها بكل ما هو جديد. ويأتي الطراز الجديد من «تيرامونت» مثالاً واضحاً لهذا التفوق، فهي السيارة المفضلة للعائلات والتي توفر الحد الأقصى من الرفاهية والأمان في فئتها ما يجعلها الخيار الأول والأنسب لكثير من العائلات منذ إطلاقها في أسواق الإمارات، حيث صُممت لتلبية متطلبات العائلات، ما جعلها واحدة من أفضل سيارات الـ(SUV) العائلية في المنطقة والعالم.

تم تدعيم السيارة بمحرك 2000 سي سي رباعي الأسطوانات يستطيع أن ينتج قوة قدرها 235 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 258 نيوتن لكل متر ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي.

بالإضافة إلى محرك آخر سداسي الأسطوانات سعة 3600 سي سي يمكنه إنتاج 276 حصاناً و360 نيوتن لكل متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتراً في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 8 ثوانٍ فقط.

وتأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 5.036 أمتار للطول الكلي وبعرض يبلغ 1.988 متر، بالإضافة إلى 1.770 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 583 متراً، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجل بطول 2.979 متر، مع جنوط رياضية أنيقة للغاية.

وتحتوي السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي، وفرامل يد إلكترونية، ومرايات جانبية كهربائية، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

وأثبتت تجربة قيادة السيارة أنها تشكل تجسيداً لتصميم أكثر جرأة وقوة بمقاعدها السبعة الفسيحة وإمكاناتها الكبيرة، التي توفر أعلى مستويات الراحة والأمان عند القيادة على مختلف الطرقات. وتحظى السيارة بشهرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، لما تتميز به من إمكانات تجعلها مثالية لتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أحدث تجهيزات الأمان وتقنيات الاتصال، كما تعتبر مثالاً للجودة في فئتها.

وتتألق سيارة «تيرامونت» بتصميم أحدث وبإطلالة متجددة لهيكلها الخارجي، ويشتمل التصميم الخارجي الجديد على شبك أمامي مُعدل بالكامل، يحمل شعار فولكس واجن الجديد. كما تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وتزويدها بتقنية LED، بالإضافة إلى تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي. وتتميز «تيرامونت» أيضاً بتصميم جديد للجزء الأمامي السفلي، ومشتت هواء جديد مع طلاء الحافة باللون الفضي كروم.

وتمتاز مقصورة السيارة ذات المقاعد السبعة بعجلة القيادة متعددة الوظائف من الجيل الأحدث، كما تتألق بلمسات تزيينية من المعدن المصقول باللون الفضي أو بتطعيمات من خشب ميثاتيس، بالإضافة إلى شاشة نظام المعلومات والترفيه القابلة للتعديل، التي تعمل باللمس قياس 8 بوصات مع كاميرات للرؤية الخلفية.

كما تتوفر أيضاً شاشة مقصورة القيادة الرقمية قياس 10 بوصات ونظام Fender الصوتي مجهز بـ12 مكبراً صوتياً، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهاتف. أما في طراز «Highline»، فتأتي مجموعة العدادات الرقمية كتجهيز أساسي، وتأتي مقصورة القيادة الرقمية من فولكس واجن مزودة بشاشة قياس 10 بوصات.

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة «فولكس واجن» الشرق الأوسط: سطرت «فولكس واجن تيرامونت» فصلاً جديداً لتاريخ شركة في منطقتنا، وقد ساعدت علامة فولكس واجن في التركيز بشكل أكبر على سيارات (SUV) العائلية، التي يفضلها العملاء في المنطقة. نقدم للعائلات سيارة حديثة ذات مقاعد سبعة بسعر رائع وتصميم باهر، يستند إلى لغة تصميم «فولكس واجن»، وهي تأتي مزودة بأحدث التقنيات مع أعلى مستويات الراحة والأناقة.

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