اختبار «إم جي مارفل آر» الكهربائية في الطقس الحار بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكّدت «إم جي موتور» أنها تقوم باختبارات في الطقس الحار على مركبتها المتميّزة الكهربائية بالكامل طراز «مارفل آر» في منطقة الشرق الأوسط. ويشكّل هذا الأمر مرحلة حيوية بالنسبة لعلامة (إم جي) التجارية في ظل سعيها لتمهيد الطريق أمام إطلاق سيارات كهربائية بالكامل في هذه المنطقة.

وقد تم الدفع بالمركبة إلى حدودها القصوى كجزء من عمليات تقييم عديدة في حالات وظروف مختلفة وسط الطقس الحار، وذلك لأجل ضمان توافق السيارة مع المعايير العالية التي تتميّز بها باقي طرازات مجموعة منتَجات (إم جي).

وتتبنّى (إم جي) فلسفة تصميمية متقدِّمة تعبّر عن المستقبل وتمنح المركبة حضوراً جاذباً وقوياً. وهي تتميّز بكونها مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات ريادية كهربائية بالكامل ومنعدِمة الانبعاثات من (إم جي)، وتوفر مستويات لا تُضاهى رائدة بفئتها من الخصائص والراحة والسلامة والاعتمادية ومدى القيادة، كما تمثِّل المركبة الطبيعة الديناميكية والتقدُّمية للعلامة التجارية.

ولقد تم إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الإقليمية على «مارفل آر» في الإمارات سنة 2021 وفي ظروف مناخية أكثر برودة. أما الآن فتجري المرحلة الثانية من الاختبارات في ظل ظروف مناخية حارّة جداً في الإمارات وقريباً في كل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لدى (إم جي): عندما أعدنا إطلاق علامة (إم جي) في الشرق الأوسط، التزمنا بالعمل دوماً مع فريقنا في المقرّ الرئيسي للشركة بهدف ضمان التطوير والتعزيز المستمر لمنتَجاتنا وتجهيزها بشكل مثالي وفقاً للظروف المناخية السائدة في كل سوق.

وهذا من شأنه أي يضمن جعل مركباتنا، وبالأخصّ «مارفل آر» الكهربائية بالكامل، من بين الأكثر قدرة في كل أسواقنا. وعبر هذه التقييمات، نحن نقترب أكثر من عملية طرح مجموعة مشوّقة من الطرازات الكهربائية لصالح عملائنا في الشرق الأوسط والجاهزين لتبنّي أسلوب الحياة الكهربائي بالكامل.

وتتميّز «مارفل آر» بكونها (SUV) كهربائية بالكامل ببطارية لجيل جديد من السائقين الذين يقدّرون التصميم المبتكَر والراحة الشخصية والأداء الاستثنائي ومدى القيادة الموثوق مع قدرات الشحن السريع. وتتمتّع المركبة بمظهر ملفت للأنظار يتماشى مع القوّة الداخلية الكامنة فيها.

ويسهم التصميم الناعم والرياضي بتعزيز شكل الكوبيه لهذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات، مع مركز جاذبية منخفض ومائل للخلف. أما الواجهة الأمامية القوية والأنيقة بنمط تصميم X فتنساب من الأمام إلى الشكل المحيطي العريض والجريء، مما يولّد تعبيراً تصميمياً بارزاً وقوياً.

ويتم تزويد المركبة بتقنية مبتكَرة لمنح السائق تجربة غامرة ممتعة. وسوف يحظى السائقون في الشرق الأوسط بتجربة تقنية عالية المستوى مع الحصول على معلومات عملية آنية ومزايا ترفيهية مخصَّصة، والاستفادة للحد الأقصى من سبل تشغيل الموسيقى واستعمال خصائص الملاحة والهاتف وأدوات التحكُّم بالمركبة بدون استخدام الأيدي.

أما فيما يتعلّق بأداء المركبة الذي لا ينتج عنه أي انبعاثات، فهو بفضل بطارية بطاقة 70 كيلوواط ومدى قيادة أقصى يبلغ 402 كيلومتر. ومع ثلاثة مولِّدات كهربائية، وطاقة مجمَّعة تبلغ 288 حصاناً وعزم مقداره 665 نيوتن-متر، فإن (إم جي) قادرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثوان فقط.

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