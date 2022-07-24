«موتور» تطلق أول منصة لخدمة مشاركة السيارات الكهربائية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «موتور»، المنصة المتخصصة في خدمة مشاركة السيارات الكهربائية، عن إطلاق منصتها لمشاركة السيارات الكهربائية في الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام موتور للحد من البصمة الكربونية في المنطقة من خلال توفير حلول الطاقة النظيفة ضمن منظومة النقل المستدام، حيث توفر للمستخدمين من خلال منصتها موتور شير خيارات قصيرة وطويلة الأجل للوصول إلى السيارات الكهربائية الرائدة عالمياً بأسعار معقولة.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل ما تشهده أسعار الوقود من ارتفاع في جميع أنحاء العالم، والرؤى الطموحة لدولة الإمارات، بما في ذلك «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050» والتزام الحكومة بتحويل 20% من أسطولها من السيارات المملوكة للحكومة إلى بدائل كهربائية بحلول عام 2030، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات.

وبهذا، يمكن للعملاء في الإمارات تحديد موقع سيارات موتور الكهربائية واستئجارها بواسطة عملية تسجيل بسيطة في تطبيق موتور شير، والتي تتم عبر بضع نقرات فقط. يذكر أن سيارات موتور الكهربائية تشمل سيارة تسلا موديل 3 وقريباً تسلا موديل Y بالإضافة للعلامات التجارية الرائدة الأخرى. كما توفر المنصة امتيازات مغرية، بما في ذلك مواقف مجانية للسيارات في الأماكن العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عبر مختلف مناطق دبي، شحن السيارات الكهربائية مجاناً، التأمين الشامل، وأسعار معقولة.

وبالإضافة إلى فسحه المجال أمام المستخدمين للاستفادة من الميزات التكنولوجية والتصميمات الرائدة للسيارات الكهربائية، يوفر تطبيق موتور شير ميزات متقدمة أخرى، بما في ذلك خيار تبريد السيارة قبل وأثناء الاستخدام. كما سيتم قريباً طرح بعض الميزات الإضافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل «درجة السلامة»، التي ستكافئ السائقين الحذرين وتحذر السائقين المتهورين.

وتوفر منصة موتور شير فرصاً لمشاركة العملاء للسيارات، حيث تمكنهم من الاستمتاع بمرونة استئجار سيارة بالساعة أو لمدة تصل إلى عامين. علاوة على ذلك، لدى العملاء أيضاً خيار عرض سياراتهم المملوكة على المنصة. وستستفيد الشركات التي تستخدم المنصة من العديد من المزايا التي تسمح لها بتجميع خدمات تأجير السيارات في منصة واحدة بفضل حلول التنقل المخصصة، مما يوفر فرصة مرنة لزيادة استخدام أسطولها من السيارات المعروضة للتأجير، وبالتالي خلق مصدر ربح إضافي.

وقال حمد المزروعي، الشريك المؤسس لموتور: في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لتعزيز التزامها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050» الطموحة، تتطلع المزيد من الشركات والمستخدمين إلى التحول إلى السيارات الكهربائية. هدفنا في موتور ليس فقط تسريع اعتماد السيارات الكهربائية، ولكننا نريد أيضاً أن نجعل التنقل المستدام أكثر سهولة، ومرونة وبأسعار معقولة.

وبعد إطلاق منصتها لخدمة مشاركة السيارات الكهربائية، تهدف موتور إلى طرح خدمتها الخاصة «MOTOR Subscription» وشبكة لشحن السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2022. وعلاوة على ذلك، تخطط المنصة لطرح نظام لنقاط مكافآت القيادة المستدامة التي تهدف إلى الحصول على رحلات وتخفيضات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز