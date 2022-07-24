زيادة الطلب على طرازات «نيسان» في «المسعود للسيارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»: يسرنا أن نشهد الأداء المميز لمبيعات سيارات نيسان في المنطقة خلال السنة المالية 2021، رغم التنافسية الكبيرة في السوق.

ووفق ما أعلنته «نيسان الشرق الأوسط»، فإن العلامة التجارية سجلت نمواً بنسبة 10% في مبيعاتها للفئة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في منطقة الخليج العربي خلال السنة المالية 2021.

ويُعزى هذا النجاح الكبير لعدَّة عوامل، من أبرزها إطلاق «نيسان باترول 2022» احتفاءً بالذكرى السبعين لطرح هذا الطراز الأسطوري للمرة الأولى، وإطلاق «نيسان باثفايندر» 2022 الجديدة كلياً خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: يأتي هذا النمو في ظل زيادة الطلب على طرازات «نيسان» التي تتيحها «المسعود للسيارات» في أبوظبي. وتحظى طرازات الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من نيسان بإقبال كبير في أبوظبي، ولطالما شكلت جزءاً من المشهد التراثي والثقافي في الإمارة.

واليوم، نشهد سعي جيل الشباب لاقتناء سيارات (SUV) من «نيسان»، سيراً على خُطى آبائهم وأجدادهم، واستمراراً للإرث العريق لهذه العلامة التجارية في المنطقة.

وتابع: في شركة المسعود للسيارات، سجلنا زيادةً بنسبة 5% في مبيعاتنا خلال الفترة المذكورة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط إقبالٍ ملحوظ على سيارات «السيدان» أيضاً. كما شهدنا طلباً كبيراً على طرازات «نيسان باترول» و«نيسان إكس تيرا»، و«نيسان كيكس فيس ليفت» الجديدة.

وبفضل خدماتنا المبتكرة وذات القيمة المضافة، تمكنا من تلبية الطلب المتنامي، وتعزيز ثقة عملائنا وتجربتهم طوال تعاملهم معنا.

وشكَّل إطلاق برنامج «الثقة من المسعود» عاملاً مهماً في تسريع وتيرة النمو، إذ يتيح البرنامج ميزاتٍ استثنائية تشمل ضمان استبدال السيارة المُشتراة بسيارة جديدة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء«.

كما تتضمن المزايا والحلول التي يقدمها»برنامج الثقة من المسعود«الضمان لمدة خمس سنوات، وباقة»خدمة المسعود"، وخدمات المساعدة على الطريق.

وسيبقى تحقيق الرضا التام لعملائنا الغاية الرئيسية لنا في كل ما نقوم به، تماشياً مع رسالتنا المؤسسية ونهجنا القائم على تقديم الأفضل للعملاء، وضمان تجربةٍ سلسة لهم. وسنمضي قُدُماً في توفير تجربة قيادة استثنائية لعملائنا لترسيخ مكانتنا كوكالة السيارات المفضلة لهم في العاصمة.

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