«الفطيم تويوتا» تطلق «لايت إيس» في سوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت الفطيم تويوتا، الموزّع الحصري لتويوتا في الإمارات، سيارة «لايت إيس» صغيرة الحجم الجديدة، حيث تلتزم العلامة بمنح الشركات مزايا تنافسية، ومساعدتها على دفع عجلة أعمالها.

وبطرح هذا الطراز الفريد من تويوتا، تعزّز الفطيم تويوتا تقديماتها في السوق الإماراتية، وذلك باعتبارها شركة مزودة للمركبات التجارية الخفيفة، مكّنت الشركات لعقود طويلة من التحرك دون قيود، عبر مختلف المجالات، من الزراعة إلى البناء إلى تسليم البضائع والبقالة في جميع أنحاء الإمارات.

ويلبي لايت إيس، الطراز الجديد من تويوتا، أذواق مختلف العملاء، بما فيهم شركات أساطيل النقل التي تحتاج إلى مركبات تجارية صغيرة الحجم، ومقدمي خدمات التوصيل في سوق التجارة الإلكترونية الإماراتية المزدهر.

وقد تمّ تزويد المركبة الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، وحمولة تبلغ 750 كيلوغراماً، ومساحة لتحميل البضائع بحجم 3.4 متر مكعب، وباب منزلق على كل جانب من جانبَي المركبة، وهي تضمن قدرة تحميل رائعة، وراحة استثنائية، فضلاً عن أدائها العملي والموثوق.

ومع إطلاق لايت إيس، تُثبِت الفطيم تويوتا، ريادتها في هذا المجال مرّةً أخرى، في قطاع يتزايد فيه الطلب بشكل متسارع، مع تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وانطلاقاً من معايير تويوتا الأصيلة للجودة والمتانة والموثوقيّة، تمنح سيّارة لايت إيس، الشركات، القدرة على مضاعفة إنتاجيّتها، من خلال تزويدها بحلّ سهل وسريع للنقل بكلفة تنافسيّة.

وقال المدير الإداري الأول في الفطيم للسيارات، فينسنت وينن: سواء كانوا رواد أعمال أو خدمات توصيل للبقالة، أو شركات صغيرة أو شركات تمتلك أساطيل نقل، يمتلك عملاؤنا الاحتياجات نفسها، والتي تتمثّل بمركبة موثوقة عالية الأداء، من شركة يثقون بمنتجاتها.

ومع إطلاق سيارة تويوتا لايت إيس الجديدة، نشعر بفخر كبير، إذ نجحنا بتصنيع مركبة تجارية مصممة لهذا الغرض، تلبّي احتياجات عملائنا الذين يتطلّعون إلى مزيد من منتجاتنا العريقة في دولة الإمارات. وقد تم تصميم ناقل حركة لايت إيس الأوتوماتيكي رباعيّ السرعات، ومزايا تحميل البضائع وتفريغها، بشكل يمنح السائقين المزيد من الثقة والكفاءة في إنجاز أعمالهم.

ومع سعة حمولة تبلغ 750 كغم، تتميّز السيارة بقيادة ثابتة جداً، حتى عند تحميلها بالكامل، ما يساعد الشركات والمؤسسات على توفير الوقود، والاستفادة من مساحة أكبر للشحن، وتسهيل العمليات، فتتمكّن بذلك من إنجاز المزيد من الأعمال، وتوفير المزيد من الموارد. ونحن على ثقة من أن مزايا تويوتا لايت إيس، ستفوق توقّعات عملائنا من التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يبحثون عن حلول نقل عالية الجودة لأعمالهم.

وأضاف كبير مهندسي تويوتا لايت إيس، ماساهارو تيزيني، قائلاً: «لقد عبّر عملاؤنا المخلصون في الأسواق الّتي طُرِحَت فيها تويوتا لايت إيس، عن ثقتهم الكاملة بما تقدّمه السيّارة الجديدة.

ونحن على ثقة بأنّ الشركات الموجودة في الإمارات، ستقدّر ما تقدّمه لايت إيس من مزايا عديدة، مثل المحرّك القوي الاقتصادي، ونظام الميزانيّة الذي يوفر التوازن بين زيادة الاستقرار عند التحميل والراحة الفائقة أثناء القيادة. وتُعتبَر سيّارة تويوتا لايت إيس الجديدة، حلاً متكاملاً لنقل البضائع بأمان وسلاسة وبتكلفة أقلّ».

وقد تمّ تزويد تويوتا لايت إيس بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ومزايا خاصّة في مختلف أقسامها، كما أنّها تتميز بهيكلها المربّع ذي المقعدين المصمَّم على شكل نصف كابينة.

وتمّ تجهيز السيارة بمحرّك سعة 1.5 لتر (96 حصاناً / 134 نيوتن متر)، وباب رفع خلفي، وبابين جانبيّين منزلقين مزدوجين، لتسهيل حركة البضائع، حتى في أماكن ركن السيارات الضيقة. كما تتميز السيارة بتوازن أمامي وخلفي، ومساحة داخلية مثالية.

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