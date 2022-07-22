«رام 1500 ليمتد».. توازن مثالي بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لكل السائقين الذين يتطلعون إلى مواجهة ارتفاع أسعار الوقود العالمي، ليس أمامهم سوى اللجوء إلى الإصدار الجديد من شاحنة رام 1500 ليمتد المجهزة بتقنية نظام العزم الإلكتروني من أجل تحسين كفاءة استهلاك الوقود والاستفادة من الحمولة الكبيرة وقدرات السحب والقيادة الرائعة.

وتتميز هذه الشاحنة كبيرة الحجم بالمتانة والصلابة والقوة الفائقة وبالتكنولوجيا الذكية والكفاءة في استهلاك الوقود، وتشمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي توركفلايت بثماني سرعات، بالإضافة إلى تخفيضات استراتيجية في الوزن وابتكارات مثل تسخين زيوت التشحيم بسرعة لتقليل خسائر الكفاءة المرتبطة باللزوجة.

ويعتبر نظام العزم الإلكتروني الهجين والخفيف أحد التغييرات الأساسية التي تم إدخالها إلى مجموعات نقل الحركة في شاحنة رام 1500، حيث تم استبدال المولد التقليدي في المحرك بمولد يعمل بقوة البطارية بقدرة 48 فولت وبحزام يساعد في توفير الأداء والكفاءة والحمولة وقدرات السحب والجر وتحسين مستوى القيادة، وعزم دوران قصير المدى، بالإضافة إلى نظام التعليق الهوائي الذي يخفض مستوى السيارة تلقائياً عند السرعات العالية على الطرق السريعة للمساعدة في تقليل السحب ومنح السيارة كفاءة أكبر.

عند تشغيل المحرك، تغذي وحدة المولد بنظام العزم الإلكتروني بطارية بقدرة 48 فولت إلى بطارية «ليثيوم أيون نيكل منغنيز كوبالت» بقدرة 430 واط في الساعة. وتم تركيب حزمة البطارية المبردة بالهواء والتي يساوي حجمها الصغير حقيبة السفر على المحور الخلفي داخل مقصورة رام 1500. وتستعيد وحدة نظام العزم الإلكتروني الطاقة أثناء تدوير المحرك لإعادة التشغيل وعند التباطؤ والكبح لتغذية الشحن لحزمة البطارية.

وقال أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية: تلتزم شركة الفطيم للمشروعات التجارية بتنويع عروضها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائها، وستواصل المجموعة ريادتها وتركيزها على إثراء تجربة العملاء. في بداية الربع الأول من عام 2022، شهدنا ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الوقود بسبب نقص الإمدادات، لذا كل من يتطلع إلى مواجهة هذه الارتفاعات المستمرة ما عليه سوى استخدام سيارة رام 1500 ليمتد الموفرة للوقود، والتي تتميز بلا منازع بقوة أدائها ومتانتها وصلابتها.

وبهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود، تم إدخال الجيل التالي من نظام التعليق الهوائي الحصري في فئته الذي يسهم في تحسين وتعزيز القيادة على الطرق الوعرة دون التنازل عن قدرة السحب في المهام الشاقة، لمنح السائق ثقة أكبر في القيادة مهما كانت ظروف الطريق.

وتمنح التغييرات التي أدخلت لخفض وزن السيارة السائق المزيد من الراحة ومزايا الترفيه، وتوفر التقنية المبتكرة لتوفير الوقود مثل الإدارة الحرارية ونظام العزم الإلكتروني والمزايا الديناميكية الهوائية النشطة المزيد من الكفاءة.

سيستمتع عملاء شركة الفطيم للمشروعات التجارية بمجموعة من المزايا عند شراء سيارة رام 1500 ليمتد مثل ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطرقات لمدة 5 سنوات ورسوم تسجيل السنة الأولى وحزمة الخدمة المجانية لمدة 5 سنوات.

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