"كيا" تطرح سيارة "سيلتوس" المحسّنة للبيع بدءاً من اليوم

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرحت شركة كيا موتورز أمس الخميس أنها تطرح موديلا جديدا "ذا نيو سيلتوس" من سيارة سيلتوس الرياضية للاستخدامات المتعددة صغيرة الحجم لبيعها في الأسواق رسميا ابتداء من اليوم الجمعة.

يُذكر أن سيارة " ذا نيو سيلتوس " هي أول نسخة محسنة لسيارة سيلتوس المطروحة العام 2019م، حيث طرحتها لعامة الناس لأول مرة في معرض بوسان العالمي للسيارات الذي افتتح يوم 15 من الشهر.

وقالت الشركة أن سيارة سيلتوس الجديدة تتميز بأناقة التصميم والجودة المتفوقة بالإضافة الى مختلف المواصفات للسلامة والتسهيلات.

ويبلغ طولها 4,390 ملم وعرضها 1,800 ملم وارتفاعها 1,600 ملم والمسافة بين الإطارين 2,630 ملم.

وتشرح الشركة أن السيارة مزينة بألوان غامقة مما يعطي صورة سيارة رياضية قوية.

وتأتي السيارة بمحرك تربو سمارت ستريم بسعة 1,600 سي سي بالبنزين وهناك خيار لموديل بسعة 2,000 سي سي بالبنزين.

وستكشف الشركة مقطع فيديو ترويجي لسيلتوس الجديدة وعرض السيارة في مركز ويف للفنون في سيئول لمدة 3 أيام ابتداء من 28 من الشهر.

وقال مسؤول في الشركة "تم تطبيق تصميم الأناقة ومواصفات قائمة على التقنيات الجديدة المتفوقة على سيارة ذا نيو سيلتوس، ونتوقع أن نحوز على رضاء كبير من الزبائن من خلال السيارة المتميزة بأحدث التقنيات".

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