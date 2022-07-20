"تويوتا" تُبهر العالم بـ 4 موديلات من سلسلة سيارات "كراون" الفاخرة

المصدر: البيان

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كشفت "تويوتا موتور" النقاب عن أحدث جيل من سيارتها الرئيسية الفاخرة كراون.

وتتضمن مجموعة الطرازات الأربعة الجديدة سيارات من نوع SUV لأول مرة استجابة لانخفاض الطلب على سيارات السيدان.

وتقول تويوتا إنها ستبيع سيارات كراون الجديدة في 40 دولة ومنطقة ابتداء من وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وأول طراز سيتم إطلاقه في اليابان هذا الخريف هو سيارة كروس أوفر SUV، والتي هي عبارة عن دمج بين سيارة سيدان وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

يذكر أن كراون هي السيارة السيدان الرائدة لشركة تويوتا في اليابان منذ أكثر من 60 عاما. وأحدث إعادة تصميم هو الجيل السادس عشر من الطراز.

وقال تويودا أكيو، رئيس شركة تويوتا موتور "لطالما كانت كراون سيارة تجمع بين التكنولوجيا والموهبة اليابانية. وأعتقد أنه يمكننا وضع مثل هذه الإمكانيات اليابانية في طرازات جديدة أيضا. ولهذا السبب تبهر تويوتا العالم مرة أخرى.

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