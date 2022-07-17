«هيونداي توسان».. تجهيزات متكاملة تجعلها الأفضل

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت «هيونداي توسان» الجديدة كلياً، التي طرحتها مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، في وضع مكانة خاصة بها بين فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث إنها أول سيارة رياضية مدمجة رباعية الدفع في فئتها لتلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في السوق.

تتميز «هيونداي توسان» بعدد كبير جداً من الكماليات والتجهيزات التي تجعلها الأكثر تميزاً في فئتها، من بينها مثبت ومحدد سرعة وحساس إضاءة أوتوماتيك ومفتاح ذكي وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية (LED).

وتتضمن «هيونداي توسان» جهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوطاً رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً مدعمة بإشارات (LED)، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامياً مع صندوق تخزين، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد.

أما محرك السيارة فيعمل بعزم أقصى للدوران 265 نيوتن لكل متر، وهو متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في ساعة بغضون 9 ثوانٍ.

وتمكنت «هيونداي» من نقل «توسان» الجديدة كلياً إلى المستوى التالي من تصميم السيارات، وذلك من خلال شبكتها ثلاثية الأبعاد التي تمتاز بنمط محدد وأسطحها المصقولة على شكل الجوهرة، الأمر الذي يجعل من هذا الطراز موجهاً لعشاق الموضة وأصحاب الذوق الرفيع ممن يميلون إلى اختيار التصاميم المستقبلية.

وعن طريق اعتماد لغة تصميم جديدة تتسم بالجرأة تحت عنوان «الإحساس الرياضي»، والتي تم التوصل إليها عن طريق استخدام أدوات التصميم الرقمية المتطورة، تتميز فكرة التصميم الخارجي التي يطلق عليها «الديناميات البارامترية» في «توسان» بأسطح جريئة واضحة الزوايا وإضاءة فائقة التطور.

وتتمثل مهمة خاصية «الإحساس الرياضي» في رفع المواصفات العاطفية لتصميم السيارات لتعزيز العلاقة مع السائق. وتقدم «هيونداي» مع «توسان» الجديدة كلياً أرقى مستويات التطور، وتوجهاً محدد المعالم لإحداث زخم قوي للغاية.

وتضمن توسان لسائقها خيارات من التنوع الاستثنائي، مثل ميزة طي المقعد الخلفي لتوفر مساحة تخزين مسطحة تصل إلى 1903 لترات. وفي الوقت ذاته، تكون المساحات المخصصة للركاب واسعة بشكل متساوٍ، مع الإبقاء على الحيّز الوفير بما يتيح لجميع الركاب الجلوس بطرق مريحة.

ومن الناحية التكنولوجية، تأتي السيارة مزودة بنظام للمعلومات والترفيه مع شاشة يبلغ قياسها 10.25 بوصات، ومكبرات صوت فاخرة من نوع «بوز»، فضلاً عن وجود شاشة أخرى تعمل باللمس، وتمتاز بسهولة التشغيل، ويمكن ربطها بسهولة مع الهواتف الذكية ليتم من خلالها توفير الأنشطة الترفيهية والمعلومات بصورة دائمة في أثناء القيادة على الطريق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز