«بنتلي» تكمل المرحلة الأولى من برنامج للمواطنات

المصدر: دبي - البيان

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أكملت «بنتلي» بنجاح المرحلة الأولى من برنامجها الإرشادي بعنوان «سيدات استثنائيات»، عبر زيارة قام بها خمسة أعضاء من مجموعتها الأولى إلى مقرّ شركة «بنتلي» في تشيشير.

تم تصميم البرنامج ليكون مصدر إلهام للجيل المقبل من المواهب النسائية، وهو يوفر فرصة للطالبات للانخراط في مجالات التقنية، الهندسة، التصميم والأعمال، وذلك لدى جامعات شريكة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

وخلال برنامج حافل بالأنشطة امتد لأسبوع، حظيت الطالبات بفرصة استكشاف نواحٍ عدّة من عمليات التصنيع لدى «بنتلي» في كرو، والتعرُّف أكثر على المنتجات واستراتيجية الأعمال، والانضمام إلى جلسات حوارية مع قادة بارزين ومتدربين في مجموعة الوظائف المبكرة لدى «بنتلي»، وعرض أفكار مشاريعهن أمام زملاء من فرق المبيعات والتسويق.

وقالت الدكتورة كارن لانغ، عضو مجلس الإدارة للموارد البشرية: لا تزال السيدات غير متمثِّلات كفاية في العديد من المجالات الرئيسية من أعمالنا، لذا، وكجزء من أهداف استراتيجيتنا «بيوند 100»، نعمل على توسعة نطاق جهودنا للوصول إلى الطالبات الفتيات، وبالأخص اللواتي تدرسن في مجالات العلوم، التقنية، الهندسة والرياضيات، ومنحهن معلومات معمَّقة حول أعمالنا والمجموعة الواسعة من الوظائف التي نوفرها.

وأضافت: يسعدنا أن تتكلّل الزيارة والبرنامج الإرشادي الأول بالنجاح، ولقد استمتعتُ تحديداً باللقاء مع الطالبات ورؤية كيفية تطبيقهن معلوماتهن الأكاديمية لمواجهة تحدّيات الأعمال التي وضعناها لهن. وسوف نستخدِم المعلومات التي قدَّمتها الطالبات خلال الأسبوع لتحسين أنشطة التواصل على الأرض أكثر.

من جهتها، قالت سارة المرزوقي، التي تدرس علوم الكمبيوتر في «الجامعة الأمريكية في الشارقة»: لقد تشرّفتُ بالمشاركة في البرنامج الإرشادي الأول «قوى الإلهام»، ولا أستطيع التفكير بطريقة أفضل للانخراط بقوّة مع العلامة التجارية، وفي الوقت ذاته تعلُّم المزيد عن الهندسة والتقنية من سيدات عدّة ضمن فريق الهندسة لدى «بنتلي موتورز». لقد كان السفر إلى المملكة المتحدة لرؤية المصنع واللقاء مع بعض السيدات المُلهِمات لدى هذه العلامة التجارية البارزة تجربة متميّزة فعلاً.

وكانت أربع سيدات «رائدات» مؤسِّسات قد أكّدن خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج «قوى الإلهام»، العام الماضي، التزامهن بدعم الجيل المقبل من «السيدات الاستثنائيات» في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، بدأت تلك السيدات المشاركة في برنامج إرشادي كامل مع الطالبات اللواتي تم اختيارهن، وعرض مجالات خبراتهن وأعمالهن على مدى الشهور القليلة الماضية. ومن بين «الرائدات» المؤسِّسات هناك رائدة الأعمال الإماراتية آمنة الحبتور، والمهندسة الإماراتية ريم المرزوقي، والرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لشركة «ذا فيوتشرست كومباني»، العنود الشامسي، وأول شيف رائدة في الإمارات آمنة الهاشمي.

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