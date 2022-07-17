«كيا سونيت 2022».. صغيرة بمواصفات كبيرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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يعتبر الإصدار الجديد من «كيا سونيت» للصانع الكوري المتألق، التي تم إطلاقها في الإمارات، من أكثر الإصدارات تميزاً كأصغر السيارات الـ(SUV) تحت المدمجة للعلامة الكورية، لكنها في الوقت ذاته تتمتع بمواصفات وإمكانات تجعلها كبيرة ومفضلة لعشاق السيارات، وخاصة العائلات الصغيرة والشباب، بفضل تصميمها اللافت.

وأثبتت تجربة قيادة «كيا سونيت» أنها تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى 17.5 كيلومتراً لكل لتر، وتنتج قوه 115 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن لكل متر، وتعتمد في الحركة على نظام الجر الأمامي.

وتتميز سيارة «كيا سونيت» بهيكل صلب يعزز الأمان بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى العديد من عوامل سلامة الأخرى، منها: 6 وسائد هوائية تعمل بنظام (SRS)، ونظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المرتفعات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة، ونظام هايلاين لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

وتظهر المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من الوسائل التكنولوجية، منها شاشة معلومات وترفيه ملونة مقاس 8 بوصات تعمل باللمس وتدعم الاقتران بالهاتف الذكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتبث رؤية مباشرة من كاميرا الرؤية الخلفية، ويتكامل نظام المعلومات الترفيهي مع نظام صوت مكون من 10 سماعات، وشاشة 4.2 بوصات بثلاثة ألوان ضمن لوحة العدادات، ومنفذ شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وتحتوي «كيا سونيت» على شكل خارجي مميز، بسبب وجود العديد من الإضافات، منها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية (LED)، وشبك أمامي، ومصد أمامي، ولوح انزلاق أمامي، وفتحة السقف، وكشافات الضباب، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائياً، وعوارض حمل الأمتعة على السقف، وحزام خارجي من الكروم، ومقابض أبواب خارجية من الكروم.

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