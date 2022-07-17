«أوبل كروس لاند».. السيارة المفضلة للشباب

المصدر: دبي - أحمد صديق

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نجحت شركة «أوبل» الألمانية في استقطاب شريحة كبيرة من الشباب عقب طرح سيارتها الجديدة «كروس لاند»، والتي لاقت قبولاً واسعاً في الإمارات بعد طرحها.

وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن لكل متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».

وأثبتت تجربة قيادة السيارة قدرات كبيرة في هذه السيارة مقارنة بالسيارات المماثلة في فئتها، حيث تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 11.8 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتتميز «أوبل كروس لاند» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ من أبرزها: مثبت سرعة، ونظام ذكى لركن السيارة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة (LED)، ومكيف هواء له أداء قوي، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية وراديو وبلوتوث ومدخل «يو إس بي USB، وشاشة وسائط 7 بوصات، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

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