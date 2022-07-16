«شفروليه بليزر».. تصميم مبهر وتقنيات متطوّرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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لم تحظ سيارة بهذا القدر من إعجاب عشاق سيارات الصانع الأمريكي «جنرال موتورز» مثلما حظيت مركبتها الجديدة «بليزر» منذ طرحها في أسواق المنطقة، حيث كشفت تجربة القيادة لهذه السيارة عن انبهار لدى فئة الشباب تحديداً باللمسات المحدَّثة، والتي ترتكز على ما يريده السائقون من حيث التصميم الجميل والمبهر والأداء الجيد والتقنيات المتطوّرة.

وتشتهر «شفروليه بليزر» بمظهرها الجميل الملفِت، وهي تستمد نفحات تصميمية رياضية من مجموعة سيارات «كامارو» الأيقونية. وللعام 2023، حصلت «بليزر» على لمسات تصميم محدَّثة بحيث ترتقي بالشكل الرياضي الانسيابي إلى المستوى التالي مع تصميم جديد للواجهة والشبك الأمامي، وتعزِّزهما أكثر أضواء LED الأمامية الجديدة ومصابيح LED الجديدة للقيادة النهارية وأضواء LED الخلفية الجديدة.

لكن من المهم الإشارة إلى أن شكل «بليزر» الخارجي، حتى عندما تكون متوقّفة، يبقى مفعَماً بالقوّة، مع خطوط دقيقة تشير إلى الطاقة التي تزخر بها هذه المركبة بفضل محرّكها الفعّال. وهي تتألّق بأربعة ألوان، وبالتالي تلفت الإنظار إليها بمختلف ألوانها الجميلة. أما الأقواس فتتميّز بكونها بارزة أكثر وتحيط بعجلات جديدة حجم 18، 20 و21 بوصة مع توافر عجلات جديدة على إصدارات Midnight وSport.

وتأتي «بليزر 2023» بثلاث فئات تجهيزات هي LT، RS وPremier لمنح العملاء المزيد من الخيارات. وعلى سبيل المثال، يتوفر باب خلفي كهربائي قابل للبرمجة قياسياً في فئتَي تجهيزات RS وPremier. أما بعض اللمسات المميّزة الأخرى مثل عجلة القيادة المدفَّأة أوتوماتيكياً فهي قياسية بفئات RS وPremier، بالإضافة إلى ميّزة الاستعمال من دون الأيدي.

وتتمتّع «بليزر 2023» بمزيج مذهل بين الأداء والكفاءة، وهي تتوفر مع خيارين اثنين من المحرّكات، الأول سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني، أما الثاني فهو سعة 3.6 ليترات، وكلاهما يقترنان مع نظام نقل حركة متطوّر من تسع سرعات، مما يتيح توليد قوّة تصل إلى 228 حصاناً و308 أحصنة على التوالي.

وتتوفر خاصّية الدفع بجميع العجلات على فئات تجهيزات LT وPremier، بينما خاصّية الدفع المتقدّم بجميع العجلات مع قابض توأمي فتتوفر على فئة تجهيزات RS، ولذلك لمنح المزيد من الخيارات فيما يتعلّق بالطاقة والأداء.

وتضمن «شفروليه بليزر 2023» الاتصال السلس بين السائق والمركبة وذلك بواسطة شاشة لمس ملوَّنة مائلة حجم 10 إنشات تحوي نظام «شفروليه» المعلوماتي الترفيهي 2 الحديث والمتاح قياسياً في جميع فئات التجهيزات. وبهدف تعزيز مستويات الملاءمة من خلال التقنية، فإن ميّزة الشحن اللاسلكي تتوفر قياسياً في فئات تجهيزات RS وPremier.

وفي بعض الدول المختارة، تُبقي «بليزر 2023» السائق والركّاب على اتصال مع العالم حولهم، إذ تضم نقطة اتصال لاسلكي ساخنة اختيارية بتقنية 4G LTE Wi-Fi® (مع باقة بيانات تجريبية بسعة 3 غيغابايت أو لمدّة 1 شهر، أيّهما تنتهي أولاً).

وبهدف توفير المزيد من الحماية أكثر من أي وقت مضى، تتوفر قياسياً حزمة شفروليه لتعزيز السلامة، بحيث تقدّم تقنيات استثنائية لإبقاء السائق والركّاب آمنين، ويشمل هذا مؤشِّر المسافة اللاحقة، نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، الفرملة الأمامية الخاصّة بالمشاة، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادَرة المسار، ونظام الإنارة IntelliBeam لتفعيل شعاع الضوء العالي أوتوماتيكياً.

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