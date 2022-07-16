«هيونداي» تطلق «أيونك 6» الكهربائية بالكامل

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «هيونداي موتور» سيارة «أيونك 6» المنسابة الكهربائية التي طال انتظارها بفيلم رقمي عالمي يعرض للمرة الأولى. وكنموذج جديد في العلامة التجارية «أيونك» الكهربائية بالكامل، فإن مجموعة «المنسابة الكهربائية» من التقنيات المتقدمة، والمساحة والميزات المخصصة، ومدى المسير الممتد تعيد تعريف حدود التنقل الكهربائي.

وتوفر السيارة مدى مسير كهربائي يزيد عن 610 كم، وفقاً لمعيار إجراء اختبار مدى المسير المركبات الخفيفة المنسق عالمياً، بالإضافة إلى إمكانية الشحن المتعدد فائقة السرعة 400-V / 800-V التي أصبحت ممكنة بواسطة النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور، كما أنه يحتوي على أكثر تصميم ديناميكي هوائي لهيونداي حتى الآن ومجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون، وإضاءة مزامنة السرعة، وضبط أداء EV، وتصميم الصوت النشط الكهربائي، مما يعزز تجربة القيادة والتنقل الكهربائية.

وقال جيهون تشانج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: إن «أيونك 6» هي الخطوة الطموحة التالية في استراتيجية هيونداي موتور لتسريع انتقالها إلى الكهربة وإلى مكانتها كشركة عالمية رائدة في السيارات الكهربائية. وستوفر السيارة تجربة فريدة ومميزة للسائقين والركاب، محسّنة بكل الطرق لإعادة تعريف التنقل الكهربائي.

وتستفيد السيارة من نظام E-GMP لتوفير قاعدة عجلات طويلة للغاية يبلغ قطرها 2950 مم، مدعومة بعجلات باختيار مقاس 20 بوصة أو 18 بوصة. بطول إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 4855 ملم، وعرض يبلغ 1880 ملم وارتفاع 1495 ملم. وتمتاز السيارة بمظهر أنيق وعصري وسط بحر من المركبات الكهربائية الشبيهة.

وقال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي ورئيس قسم تجربة العملاء، شركة هيونداي موتور: تم تصميم السيارة وهندستها لتحسين حياتنا اليومية بسلاسة كمساحة لإيقاظ إمكاناتك. تم التفكير بدقة في التصميم الداخلي المبتكر كمساحة شخصية تشبه الشرنقة، معززة بأحدث التقنيات لخلق تجربة قيادة آمنة وممتعة وخالية من الإجهاد. تمثل المقصورة الداخلية الفسيحة، المصممة باستدامة وسهولة بالاستخدام في صميمها، مرة أخرى خطوة إلى الأمام للسيارات الكهربائية، وذلك بما يتماشى مع قيم عملائنا.

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