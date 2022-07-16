«أوتو سنترال» يطلق عروضاً صيفية على السيارات المستعملة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «أوتو سنترال»، معرض السيارات ومركز الخدمة والإصلاح للسيارات المستعملة لمختلف العلامات التجارية، والتابع لمجموعة المسعود، عن إطلاق عروضه الصيفية لهذا العام، والتي تشمل الطرازات المستعملة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتعتبر عروض «أوتو سنترال» الأخيرة، جزءاً من التزامه المستمر بتوفير إلى تقديم تجربة سلسة لعملائه في الإمارات.

وتتضمن عروض الصيف من «أوتو سنترال»، مجموعة من طرازات السيارات ذات شعبية واسعة، مثل «نيسان باترول» و«نيسان إكس - تريل»، إلى جانب طرز أخرى من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المستعملة من «نيسان» و«إنفينيتي»، وعلامات تجارية أخرى متعددة.

ويتضمن كل خيار عدداً من المزايا الحصرية، بما في ذلك خدمات «المسعود»، وضمان استبدال السيارة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، وضماناً لمدة عام واحد كحد أدنى، والتسجيل المجاني. وتسري العروض الصيفية الجديدة حتى 8 أغسطس 2022.

ويمكن للمشترين شراء سيارة «نيسان إكس - تريل» الرياضية متعددة الاستخدامات، بأقساط شهرية مميزة، تبدأ من 1,666 درهماً. كما يمكن للعملاء امتلاك سيارة «نيسان باترول» الفخمة عالية الأداء، والاستمتاع بمزاياها المتطورة، بدءاً من 2,249 درهماً شهرياً. أما العملاء الذين يفضلون «إنفينيتي» وغيرها من الطرازات متعددة العلامات التجارية، فيمكنهم الاستمتاع أيضاً بالعروض الصيفية الجديدة، التي تتيح لهم دفع أقساط شهرية تبدأ من 1,266 درهماً خلال فترة سريان العرض.

ويقدم «أوتو سنترال»، سيارات مستعملة خضعت لفحوص شاملة لغاية 190 نقطة. كما يقدم حلولاً عالية الجودة للسيارات في مراكز الخدمة، بما فيها خدمات الصيانة والإصلاح الدورية، وخدمات الإصلاح ما بعد الحوادث، وتظليل النوافذ، وحماية الطلاء، وصيانة وإصلاح الإطارات والبطاريات، إلى جانب توفير قطع غيار أصلية لجميع أنواع السيارات الموجودة في السوق.

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