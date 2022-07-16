«نيسان باترول سوبر سفاري 2022».. عراقة وقوة وحداثة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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منذ أن أطلقت شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، الطراز الجديد والقوي من «نيسان باترول سوبر سفاري 2022»، وهي تواصل جذب عشاق رحلات السفاري والبر بإمكانياتها الكبيرة والعديدة وتصميمها المميز باعتبارها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية ومبيعاً في المنطقة، حيث تجسد مزيجاً رائعاً بين العراقة والقوة والحداثة.

وكشفت تجربة قيادة «نيسان باترول سوبر سفاري 2022» عن مزيج مثالي للتصميم الفريد والتقنيات الحديثة والأداء القوي لتمنح مالكيها تجربة قيادة لا تضاهى، حيث يتميز تصميم طراز 2022 الجديد بخصائص وتحسينات جمالية وتكنولوجية شاملة، والتي من المتوقع أن تستقطب اهتماماً كبيراً بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للأسواق الإقليمية. ويأتي الإصدار الأخير امتداداً لإرث طراز «باترول» العريق في الشرق الأوسط، والذي يتفرّد بسمات القوة وإمكانات السيارة الهائلة للقيادة على الطرق الوعرة.

ويتمتع هذا الإصدار الجديد بشعبية كبيرة بين عشاق المغامرات في المنطقة، حيث تمثّل السيارة جزءاً لا يتجزأ من ثقافة هذه المنطقة. وتتميز السيارة بقدرتها على مواجهة أقسى ظروف الطرقات والتضاريس دون المساومة على خصائص الراحة والفخامة. كما تلاقي «سوبر سفاري» طلباً واسعاً في أبوظبي، وذلك انطلاقاً من طبيعة المدينة بصفتها مركزاً للأنشطة الخارجية والمغامرات الصحراوية.

وتتوافر «نيسان باترول سوبر سفاري 2022» بثلاثة ألوان جريئة، وهي الأسود والأبيض والذهبي، والتي تتيح للسائقين إمكانية إضافة لمسات من اللون الرمادي أو الذهبي لتزيين سقف السيارة، ومصدّاتها، وأغطية العجلات الخارجية، والإطار الاحتياطي. ويعدّ اللون الأبيض للسيارة الأكثر رواجاً في أبوظبي، في الوقت الذي أظهرت فيه فئة العملاء من الإناث انجذاباً للون الأسود المصحوب بلمسات من اللون الرمادي في عامي 2021 و2022. كما تعكس شارة «سوبر سفاري» الموجودة على جانب المركبة مظهراً بارزاً، والمدعومة بعجلات ألمنيوم بقياس 17 بوصة، والذي يجعل من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لافتة للأنظار.

كما تضفي المقصورة الداخلية بمقاعدها الجلديّة لمسة فريدة من تصميم «سوبر سفاري» المميز. وتتيح السيارة للسائقين، إلى جانب التمتع بنظام الترفيه الصوتي المدمج مع الهواتف الذكية عبر تطبيق «آبل كار بلاي» إمكانية الاستفادة من الشاحن اللاسلكي الجديد لرفع مستوى الراحة.

وفي إطار المساعي الرامية للارتقاء بالأداء القوي للسيارة، تمت إضافة محرك مكون من 6 أسطوانات، سعة وقود 4.8 لترات، بقوة 280 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 451 نيوتن لكل متر. وإلى جانب تجهيزها بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC، ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS، وناقل الحركة اليدوي خماسي السرعات، أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي خماسي السرعات، تقدّم «باترول سوبر سفاري» أداءً لا يضاهى على الطرق الوعرة وسرعة عالية على الطريق السريع. كما يعزّز كل من ناقل الحركة المصمم على خط مستقيم والقفل التفاضلي الخلفي من أداء سيارة «باترول»، متيحاً إمكانية استكشاف الأماكن التي لا يمكن للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأخرى الوصول إليها.

وتماشياً مع تصميمها لخوض المغامرات على الطرق الوعرة، تم تعزيز أداء باترول بعوامل عدة أهمها زاوية ثبات أوسع، وتماسك أكبر على جميع المنحنيات، بالإضافة إلى توسيع نطاق السلامة لزاوية ارتفاع المقدمة وزاوية ارتفاع الخلفية ومساحة الارتفاع عن الأرض. ويؤمّن نظام التعليق بالنوابض الحلزونية المتينة والمزود بمخمدات تلسكوبية لامتصاص الصدمات وقضيب التوائي، للتحكّم التام أثناء القيادة على كل التضاريس.

وبالإضافة إلى التوجيه المعزز إلكترونياً الذي يضمن التحكم السهل بالسيارة عند السرعات المنخفضة والعالية، زوّدت باترول سوبر سفاري بمجموعة من مزايا التنقل الذكي من نيسان لتوفير تجربة قيادة أكثر أماناً واتصالاً. وتتضمن هذه المزايا نظام التحكم بثبات السرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة SRS، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة الذي يمنع التوجيه المحدود أو الزائد من خلال خفض سرعة المحرك واستخدام الفرامل بشكل فردي على عجلات محددة عند دخول المنعطفات أو تخطّيها.

وتنعم أجواء المقصورة الفاخـرة بمزايا تجعل كل شيء في متناول قائدها أثناء السرعة الفائقة. كما جاءت بمساحة رحبة للاستلقاء والاسترخاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

أما تقنية تثبيت السرعة فإنها تتحكم في سرعة السيارة، مما يجسّد التناغم المثالي بين الأمان والراحة. وبحركة واحدة لذراع ناقل الحركة المصممة على خط مستقيم، يمكن الانتقال من وضعية الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي، كما يمكن حتى الانتقال من الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي أثناء القيادة بسرعة أقصاها 40 كيلومتراً في الساعة.

ويأتي نظام الترفيه الصوتي 2DIN باستقبال لموجات MW/FM مع مشغّل ملفات MP3. ويتوفّر اختيارياً نظام ترفيه صوتي آبل كاربلاي ay أو مبدل سداسي للأقراص المدمجة، مع مفاتيح للتحكم مدمجة بعجلة القيادة، ليجعل الرحلة أكثر متعة.

ويقوم نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات بالتحذير عند استشعار نقص الهواء في أي من الإطارات ليضمن لك سلامة القيادة على الطريق. وتم تصميم كشافات الضباب الخلفية ذات الكثافة العالية لتضمن للسيارة رؤية واضحة حتى في أسوأ ظروف الطقس.

وتعكس عودة باترول سوبر سفاري مدى حرص «نيسان» ووكلائها على الاستماع لرغبات عملائها في المنطقة. حيث يأتي طرحها استجابة لطلب العملاء على هذه السيارة التي تتمتع بتاريخ حافل في صحاري المنطقة. وانطلاقاً من مكانتها كواحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي المتطورة، تواصل «باترول سوبر سفاري» تعزيز شعبيتها بفضل متانتها المتأصلة وقوة تحملها وقدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة.

وتحافظ «نيسان باترول سوبر سفاري» بحلتها الجديدة على جميع مقومات نجاحها الأسطورية مثل التصميم المتين والقدرة الفائقة للسيارات رباعية الدفع مع لمسات عصرية وترقيات وتحسينات خاصة عززت جاذبية السيارة وطابعها العملي المميز، بالإضافة لأنظمة السلامة والراحة العصرية المثيرة للإعجاب. وتحظى هذه السيارة بمفهوم لافت، فهي تتمتع بإمكانات رفيعة المستوى على الطرقات الوعرة مع حفاظها على مختلف وسائل الراحة لتغدو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تنطوي على باقة من أحدث الابتكارات والمزايا التي تواكب تطلعات العملاء.

يُذكر أن «باترول سوبر سفاري 2022» متاحة حالياً في كل صالات عرض «المسعود للسيارات» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

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