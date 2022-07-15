هيونداي تكشف عن سيارة كهربائية جديدة مخصصة IONIQ 6

المصدر: يونهاب

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كشفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أمس الخميس عن طرازها الكهربائي الثاني المخصص IONIQ 6 في معرض بوسان الدولي للسيارات قبل إطلاقه في السوق المحلية في سبتمبر.

يعد IONIQ 6 هو الطراز الثاني الذي تم ربطه بالنظام الكهربائي العالمي الوحيد (E-GMP) التابع لمجموعة هيونداي موتور، بعد IONIQ 5، الذي تم إطلاقه في أبريل من العام الماضي.

ستبدأ هيونداي في تلقي الطلبات المسبقة للطراز الجديد في 28 يوليو وتهدف إلى بيع 12,000 وحدة من الطراز الجديد في السوق المحلية بحلول نهاية هذا العام، وفقا لما صرح به جو وون-سانغ، نائب الرئيس المسؤول عن التسويق في الشركة في مؤتمر صحفي.

وقال إن الشركة ستبدأ إنتاج الطراز الجديد في الربع الثالث لتصديره إلى بعض الأسواق الأوروبية أواخر هذا العام وإلى الولايات المتحدة في النصف الأول من العام المقبل.

وقالت الشركة في بيان إن IONIQ 6، منحوتة بالديناميكا الهوائية ومزودة ببعض المواد المستدامة لتعكس قيم عملاء السيارات الكهربائية.

"التصميم الانسيابي المميز هو نتيجة التعاون الوثيق بين المهندسين والمصممين، مع التركيز على التفاصيل والقيم التي تتمحور حول العميل، وفقا لتصريحات لي سانغ-يوب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز تصميم هيونداي.

وقال البيان إن التصميم الداخلي للسيارة يأتي على شكل شرنقة، لتصبح السيارة بمثابة ملاذ مريح ومساحة شخصية، مع بعض الميزات العملية والمواد المستدامة.

تأتي السيارة بنموذجين الأول قياسي ببطارية سعة 53 كيلوات في الساعة، والآخر طويل المدى ببطارية سعة 77.4 كيلووات. ويمكن للسيارة الثانية السفر لمسافات تصل إلى 524 كيلومترا بشحنة واحدة.

وصرح المسؤول التنفيذي بأن الشركة تخطط لاستخدام بطاريات إس كيه للابتكارات في الطراز الجديد هذا العام سبب ضعف الإمدادات، ولكنها ستستخدم بطاريات إل جي لحلول الطاقة بدءا من العام المقبل.

قالت هيونداي أيضا إنها لا تخطط لإحضار البطاريات من شركة البطاريات الصينية امبريكس تكنولوجى المعاصرة "CATL" في الوقت الحالي.

يباع الطراز الجديد بسعر يبدأ من 55 مليون وون (42 ألف دولار)، ويرتفع إلى 65 مليونا اعتمادا على الخصائص.

يقال إن IONIQ 6 تستهدف بشكل مباشر النموذج 3 من شركة تيسلا الأمريكية في السوق العالمية.

تخطط الشركة لتقديم سياراتها IONIQ 7 الرياضية متعددة الاستخدامات القائمة على منصتها في 2024. وتستخدم هيونداي لجميع طرازاتها الكهربائية أسماء أبجدية مثل منافستها الاكبر "بي إم دبليو" التي تحمل سياراتها اسم سلسلة 1-8.

في اليوم نفسه، كشفت كيا النقاب عن مفهوم سيارة رياضية متعددة الاستخدم كهربائية باسم EV9 في السوق المحلية. تشترك السيارة الجديدة معEV6 في منصة E-GMP.

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