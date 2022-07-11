صباغ: «نيسان» تعتمد الرقائق القياسية لمعالجة نقص أشباه الموصلات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد تيري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، أن الشركة اعتمدت الرقائق القياسية لمعالجة مشكلة النقص في أشباه الموصلات، مما حال دون تأثّر الإنتاج إلى حدّ كبير.

والرقائق القياسية هي نوع من الرقائق تكون أقل من الناحية التكنولوجية في القيام بأكثر من وظيفة في السيارة، لكنها تتمتع بكفاءة عالية ولا تؤثر على قدرات المركبة، وفترة تصنيعها تكون في العادة أقل من الرقائق الأخرى.

وقال تيري صباغ في حوار مع «البيان»: لقد أدركنا في «نيسان» أنّ المرونة شرط أساسي وتمكنا من مواجهة التحديات من خلال طرق مبتكرة لخدمة عملائنا والاستمرار في تلبية احتياجاتهم. وعدّلنا على مدار العامين الماضيين جداول الإنتاج ضمن عمليات التصنيع، وواصلنا العمل عن كثب مع فرقنا العالمية والشركاء المحليين للحدّ من التأخير في تسليم السيارات إلى وكلائنا وعملائنا. وتمكنا من الحفاظ على الربحية واستمرارية الأعمال رغم هذه التحديات بفضل ارتكازنا على خطة التحول «نيسان نيكست».

تعافٍ

وأكد أن الدول والقطاعات والشركات تواصل تعافيها من آثار جائحة «كوفيد 19»، لكنها تواجه حالياً تحديات إضافية، منها التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط. وستساهم التطورات الأخيرة في زيادة تأثير أسعار قطع الغيار والمواد الخام على سلاسل التوريد العالمية.

خطط

وقال: حافظت «نيسان» على أداء مستقرّ رغم تحديات السوق والعوائق الاقتصادية الحالية، بفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات السيدان الرائجة جداً في المنطقة. واختتمنا أخيراً عاماً آخر ناجحاً مع تحقيق نتائج مبيعات لافتة في المنطقة. فقد سجلنا نمواً بنسبة 6% خلال السنة المالية المنتهية (أبريل 2021 - مارس 2022)، مقارنة بالعام السابق. وأضاف: ساهم في هذا النجاح طرح طرازات جديدة بما في ذلك «باترول نيسمو»، و«ألتيما برو بايلوت»، و«كيكس»، و«باترول الخاص بالذكرى السبعين»، و«باثفايندر 2022» الجديد كلياً. كما قدمنا أول برنامج سيارات مستعملة معتمدة مع ضمان من الصانع في المنطقة وأطلقنا خدمة نيسان الشاملة، مجموعة خدمات ما بعد البيع.

وقال إن «نيسان» تواصل الزخم الذي شهدته العام الماضي مع تركيزها على تعزيز تراثها الغني في المنطقة عبر دعم الابتكار والارتقاء بالجودة وبتجارب العملاء. وتقدم المجموعة المميزة من المنتجات والخدمات الجديدة، وكذلك اعتماد مفهوم التجزئة من نيسان لدى شبكة شركاء العلامة التجارية، لمحةً عن المستقبل الذي تبنيه نيسان في السنة المالية الجديدة.

وأضاف إنه تمّ دمج وحدة أعمال إنفينيتي الشرق الأوسط في شبكة نيسان الشرق الأوسط الأوسع. وتتيح هذه التغييرات للعلامتين التجاريتين تسريع عمليات اتخاذ القرارات، وكذلك تقديم دعم أكبر لشبكة مراكز المبيعات مع الحفاظ على هوية كل علامة.

السيارات الرياضية

وحول مستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالنسبة إلى «نيسان»، قال: سجلت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال السنة المالية 2021 زيادة بنسبة 10% في منطقة الخليج التي تضم كلاً من الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر. وساهم في تحقيق هذا النجاح إطلاق باترول 2022 الخاصة بالذكرى السبعين على طرح الطراز ونيسان باثفايندر 2022 الجديدة كلياً بالإضافة إلى العرض الإقليمي لسيارة اريا الكروس أوفر الكهربائية كلياً الأولى في إكسبو 2020 دبي، ضمن إطار شراكتنا الرسمية مع الفعالية.

وأوضح: تحظى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم باهتمام متزايد ويكثر الطلب عليها في المنطقة. فقد ازداد رواج إكس-تيرا خلال السنة المالية 2021، وكذلك باترول سوبر سفاري التي سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. وعلى غرار الطرازات الأكبر حجماً، ارتفعت مبيعات طرازي أكس-تريل وكيكس بنسبة 41% و15% على التوالي مقارنةً بالسنة المالية 2020، حيث رسّخت الأخيرة مكانتها ضمن فئة الكروس أوفر بتحقيقها أكبر حصة سوقية ضمن فئتها في الإمارات والبحرين. ويعكس نجاح مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في كل أنحاء الخليج خلال السنة المالية 2021 تميّز منتجاتنا وتنوّعها.

فرص نمو

وقال إنه مع استمرار حضور نيسان في المنطقة منذ قرابة 70 عاماً، يبقى الشرق الأوسط منطقة الفرص والنمو بالنسبة إلى الشركة. ومن أبرز الطرازات التي ساهمت في نجاحنا في الشرق الأوسط خلال السنة المالية 2021 باترول سوبر سفاري وأكس-تريل وصني التي سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 26% و41% و35% على التوالي مقارنة بالعام السابق. وفيما تبقى باترول ركيزة نجاحنا في المنطقة، حققت كيكس أكبر حصة سوقية ضمن فئتها في الإمارات والبحرين.

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