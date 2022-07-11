مشكلات في برامج فولكس فاجن تؤخر الطرز الجديدة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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ذكرت مجلة أوتوموبيل فوخه المعنية بقطاع السيارات أن بعض الطرز الجديدة لسيارات فولكس فاجن إيه جي، بما في ذلك خط أودي أرتميس الجديد للسيارات الكهربائية، ستطرح في الأسواق في وقت متأخر كثيراً عما كان متوقعاً، بسبب تأخيرات في تطوير البرامج.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، كتبت المجلة أن الطرز الأربعة لخط الإنتاج أرتميس، التي تم الإعلان عنها في الأصل في 2022 وكان من المقرر إطلاقها في 2025، تم تأجيلها بسبب مشكلات البرامج في وحدة كارياد التابعة لفولكس فاجن، ما يعني أنها ستطرح في السوق فقط في م 2027.

وقالت المجلة إن العلامة التجارية «بنتلي» الفخمة التابعة لشركة فولكس فاجن يحتمل ألا تكون قادرة على التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030 كما هو مخطط لها، كما يمكن أن تواجه كل من بورش ماكان وأودي كيو6 إي-ترون تأخيرات عن الموعد المقرر لهذا التحول في 2023.

وتستثمر فولكس فاجن 89 مليار يورو (91 مليار دولار) لتحويل أسطولها إلى السيارات الكهربائية وإضافة ميزات للقيادة الذاتية لتحدي شركة تسلا كأكبر مصنعي السيارات الكهربائية بالكامل والتصدي للشركات الناشئة من الصين بميزات رقمية جديدة.

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