دعوى ضد مرسيدس- بنز على خلفية فضيحة عوادم الديزل

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

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صرح متحدث باسم مكتب العدل الاتحادي بألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية أن 2804 أشخاص من مالكي السيارات التي تعمل بالديزل بألمانيا انضموا إلى دعوى جماعية ضد مجموعة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات على خلفية فضيحة عوادم الديزل.

وستعقد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت بجنوب ألمانيا غداً الثلاثاء.

وتتهم جمعيات معنية بحماية المستهلك مجموعة مرسيدس-بنز في الأساس بالتلاعب عن عمد في معدلات انبعاثات العوادم، ويسعون للحصول على تعويضات للعملاء المتضررين من ذلك. وقالت متحدثة باسم مرسيدس-بنز إنها تعتبر المزاعم غير مبررة، وأشارت إلى أن الشركة ستطعن على الدعوى التي رفعتها الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك العام الماضي.

وكانت الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك رفعت دعوى قضائية مماثلة ضد شركة فولكس فاجن في عام 2018، وتم الاتفاق فيها على تسوية في بداية عام 2020، وقبلها نحو 245 ألف عميل.

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