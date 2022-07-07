«بنتلي بنتياجا إس» متوفرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تقدّم «بنتلي بنتياجا إس» الجديدة من «بنتلي» المزيد من الرشاقة الرياضية إلى عائلة سيارات «بنتياجا»، وهي تتمتّع بلمسات تصميمية لافِتة مع تفاصيل فريدة من نوعها، خصوصاً وأن «بنتياجا إس» هي النسخة الأحدث من سيارة «بنتلي» الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفاخرة القادرة على الذهاب إلى أي مكان وتشكّل معياراً بارزاً ضمن فئتها، وبالارتكاز على علامة (S) المرموقة من «بنتلي»، فإن «بنتياجا الرياضية المعزَّزة الجديدة توفر تجربة قيادة تفاعلية أكثر، مع تزويدها بتقنية التحكّم الفعّال بمنع الانقلاب لتجربة الركوب الديناميكي من «بنتلي» المتوفرة قياسياً، ووضعية الشاسيه الرياضي المعزَّز. ومن شأن الزيادة بنسبة 15 % في مستوى التخميد أن يجعل الشاسيه أكثر تصلّباً ويمنح منصّة بتعديل أفضل لنظام التحكّم الإلكتروني بالثبات، في وضعية القيادة الرياضية.

وقال جوزيف طيار، المدير العام لقسم السيارات الفاخرة بشركة «الحبتور للسيارات»: تتفرّد «بنتلي بنتياجا إس» الجديدة بباقة من الخصائص الخارجية المتميّزة، شاملة عجلات فريدة جديدة بحجم 22 إنشاً مع ثلاث لمسات نهائية، وشعارات (S) مبتكَرة مثبَّتة على الحافة السفلية للأبواب الأمامية، وتوافر باقة مواصفات Blackline Specification كتجهيز قياسي. ويعكس هذا الآراء الإيجابية لقاعدة واسعة من عملائنا في الإمارات الذين يستمتعون بالأداء الديناميكي لسيارة «بنتياجا»، وفي الوقت ذاته يريدون لمسة إضافية. ونحن نتطلّع للترحيب بالعملاء في صالات عرضنا للتعرّف عن كثب إلى مزايا القوّة الفعلية للسيارة والتي تتجاوز كل توقّعاتهم.

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