«نيو أوتو» تطلق مجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «نيو أوتو» للسيارات مؤخراً مجموعة السيارات الكهربائية الجديدة هي: فولكس واجن ID4 Crozz، ولكزس وميتسوبيشي، حيث يتم تصدير العديد من هذه السيارات أيضاً عالمياً مثل رابطة الدول المستقلة، العراق وكازاخستان وغيرها.

وقال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» للسيارات: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مجموعة السيارات الكهربائية الجديدة بعدما شهدنا الطلب المتزايد عليها خلال الفترة الأخيرة وتشجيع حكومة الإمارات ضمن مبادرات متنوعة لاستخدام السيارات الكهربائية للحد من التلوث البيئي، بالإضافة إلى المميزات التي يحصل عليها مستهلكو السيارات الكهربائية مثل حصولهم على ضرائب منخفضة القيمة ومواقف مجانية وبوابات عبور سالك مجانية، لذلك نحن أيضاً في صدد استيراد سيارات كهربائية أخرى مثل BMW، تويوتا وأودي.

وأضاف: في شهر مارس من العام الحالي تم تصنيع أول سيارة كهربائية في الإمارات بهدف الحرص على استخدام الطاقة النظيفة من أجل بيئة أفضل، حيث يجب علينا الآن أن نتوجه للبحث عن مصادر طاقة بديلة تخفف من الانبعاثات السيئة التي تتكون بسبب عوادم السيارات.

ومن المتوقع في حلول عام 2035 أن 25% من محطات الوقود ستختفي بسبب قلة استخدام السيارات التي تعمل على الوقود، حيث تشير تقديرات بلومبرغ إلى أن 57% من مبيعات السيارات بحلول 2040 ستكون من فئة السيارات الكهربائية، وهي النسبة التي تخطتها النرويج بالفعل في الوقت الحالي.

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