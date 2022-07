إطلاق تحدّي «نيسان كيكس» الجديد للشباب في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

لا تزال «نيسان كيكس»، التي تمتاز بمجموعة رائعة من الميزات والخيارات الرائدة المتاحة للعملاء حسب أذواقهم، السيارة متعددة الاستخدامات المفضلة للسائقين الشباب بعد عام من وصول الطراز 2022 إلى المنطقة. وللاحتفال بجاذبية هذه السيارة التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الصغيرة في الشرق الأوسط، أطلقت «العربية للسيارات»، بالتعاون مع «نيسان» تحدياً رقمياً جديداً موجهاً للشباب للتعبير عن شخصياتهم من خلال مسابقة «تزامن الشفاه» الرائعة والمسلية.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية كيكس المصورة "صُممت على إيقاعك" بعنوان (Built to your Beat) الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، تطلب المسابقة من الجمهور تصوير أنفسهم وهم يغنون بالتزامن مع تشغيل الأغنية الرائعة باستخدام فلتر خاص، وتحميل الفيديو على الإنستغرام. وتسلط أغنية كيكس التي أبدعها فنان الهيب هوب المحلي (Chyno with a Why) الضوء على الجاذبية الحماسية والميزات الفريدة للتقاطع الثانوي المدمج، وتمكن حتى الآن من حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك منصة "أنغامي" لبث الأعمال الموسيقية.

وللدخول في المسابقة التي تستمر حتى 5 يوليو 2022، يطلب من المشاركين استخدام الوسم (#NissanKICKS)، مع ذكر الحسابات الرسمية لكل من نيسان الشرق الأوسط (@NissanMiddleEast) والعربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية (@NissanDxb).

ويمكن للشباب في جميع أنحاء المنطقة المشاركة في هذه المسابقة، وستتاح لهم فرصة الفوز بتجربة قيادة حصرية للسيارة. وهناك فرصة أخرى للمشاركين للفوز بسماعة بلوتوث من "بوز" Bose Bluetooth، للاستمتاع بالموسيقى المفضلة داخل السيارة وخارجها. وسيتم الإعلان في 7 يوليو 2022 عن سبعة فائزين ، باختيار فائز واحد من دبي والمناطق الشمالية.

