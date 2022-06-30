«الإمارات للسيارات» تدشن صالة عرضها الجديدة رقمية بالكامل

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت «شركة الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، حفل افتتاح لصالة عرضها الجديدة المحدثة على طريق المطار في العاصمة الإماراتية، مما يشكل إتماماً للاستثمار البارز، الذي تم على ثلاث مراحل، وامتد على مدى العام الماضي.

واستضافت «شركة الإمارات للسيارات» خلال حفل الافتتاح مجموعة كبيرة من الضيوف وكبار الشخصيات، تخطى عددهم 200 شخص، والذين استمتعوا بالقيام بجولات خاصة في أرجاء الصالة، وكانوا من بين الأوائل، الذين تعرفوا على الخدمة الحديثة المتطورة المتوافرة من خلالها.

وتحتل صالة العرض الجديدة الآن موقعها كواحدة من أكثر منشآت «مرسيدس- بنز» تطوراً في العالم، وهي تقوم على أعلى المعايير الدولية، التي تقدِمها العلامة التجارية الفاخرة الرائدة دولياً، وسوف تساعد المنشأة الجديدة بإعادة صياغة هوية العلامة التجارية في السوق، وهي تمثِل الالتزام الذي تتمتع به إدارة كل من «مجموعة الفهيم» و«شركة الإمارات للسيارات».

وتغطي صالة العرض الجديدة المتطورة مساحة تزيد على 74,500 قدم مربعة، وهي مصممة لتوفير تجربة شراء رقمية بالكامل ومتمحورة حول العميل، وذلك عبر تعزيز منصات المبيعات والخدمات الإقليمية للمستقبل، ويشمل هذا الأمر تخطيط المباني بحيث تكون متمحورة حول العملاء، وتطوير طريقة توفير الخدمات بشكل انسيابي جديد، والاستخدام الكامل للوسائط المتعددة وأنظمة مبيعات التجزئ.

بالإضافة إلى اعتماد مواصفات أكثر مرونة وابتكاراً لمبيعات التجزئة، مما يمنح العملاء تجربة ملائمة أكثر، وتم تزويد الصالة ذات التصميم الذكي بأربع غرف استشارات خاصة، كما أنها تتميز بقدرتها على استيعاب 50 مركبة للعرض.

وتحوي صالة العرض الجديدة مناطق شبه خاصة لإتاحة إجراء النقاشات بشكل مريح وملائم أكثر، كما توجد مناطق خاصة مع شاشات عرض رقمية كبيرة قابلة للضبط، بحيث يمكن للعملاء الاستمتاع بالخصوصية أثناء إتمام عمليات اختيار سيارات أحلامهم. علاوة على هذا، توجد أربع مناطق خاصة تتيح للعملاء الاستمتاع بتسلم سياراتهم «مرسيدس-بنز» الجديدة بطريقة شخصية.

أما في ما يتعلق بتوسعة مركز الخدمة، فهذا يعني أن منطقة الورشة تغطي الآن مساحة قدرها 13,500 قدم مربعة تقريباً، بينما تضاعفت مساحة منطقة الاستقبال لتصل إلى 10,600 قدم مربعة. ولقد أعيد تحديث الورشة بشكل كامل توافقاً مع قيم «شركة الإمارات للسيارات» كي توفر باستمرار أعلى مستويات جودة الخدمات لصالح العملاء. وتتميز الورشة بكونها مكشوفة بالكامل على صالة العرض، بحيث يستطيع العملاء رؤية سياراتهم أثناء صيانتها، مما يمنح مستويات أعلى من الشفافية للعملاء عند رؤيتهم لكيفية التعامل بحرفية العالية مع سياراتهم.

وقال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفهيم» التي تنضوي تحت مظلتها «شركة الإمارات للسيارات»: إن إنجاز صالة عرضنا الريادية على طريق المطار يمثل خطوة بارزة للأمام ضمن استراتيجية مجموعتنا للتوسع وتوفير خدمات بقيمة مضافة لصالح عملائنا. واستثمارنا في هذه المنشأة الجديدة الرائدة بقطاع السيارات يعبر عن التزامنا تجاه «مرسيدس - بنز»، خصوصاً أن الشراكة في ما بيننا تتطور دوماً للأفضل منذ نحو ستين سنة في ظل تعاوننا الدائم معاً، لتطوير وتوفير حلول مبتكرة للسوق المحلي.

وعلق مارتن شولتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط»، على الافتتاح الكبير لمعرض أبوظبي، بالقول: نحن نعي جيداً أنه في بيئة اليوم المتسارعة لمبيعات التجزئة، لا يبحث عملاؤنا عن مجرد منتجات، بل أيضاً عن تجارب مختلفة.

وتحديداً التجارب الفاخرة منها. ويتميز هذا المقر الرائع الجديد لدى «مرسيدس - بنز» بكونه يستعرض كل ما تمثله علامتنا التجارية. طرحت «شركة الإمارات للسيارات» أول سيارة «مرسيدس - بنز» في الإمارات العربية المتحدة سنة 1962، وتم تعيينها كوكيل رسمي في العام 1967، وهي منذ ذلك الحين شريك بارز يتمتع بكثير من الولاء والالتزام تجاه العلامة التجارية، وأود فعلاً أن أعرب عن خالص امتناني لعائلة الفهيم و«شركة الإمارات للسيارات» لما يظهرونه من توجيه واضح ودعم ثابت والتزام قوي بتحقيق أهدافنا المشتركة، والتي جعلت منهم قوة لا يستهان بها ضمن شبكتنا العامة للوكلاء.

بدوره، قال محمد غازي المومني، مدير عام «شركة الإمارات للسيارات»: إننا نفخر في «شركة الإمارات للسيارات»، بما نقدمه من تجربة استثنائية لكل عملائنا، بغض النظر إن كانوا ينضمون إلى عائلة «مرسيدس - بنز» للمرة الأولى أم يعودون إلينا لصيانة سياراتهم، فهذه المنشأة الحديثة المتطورة ستعزز قدرتنا على منح كل عميل الرعاية المتميزة من الدرجة الأولى التي تشتهر بها «مرسيدس - بنز».

مما يؤكد على أننا نسعى باستمرار لرفع المعايير المختلفة، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات العملاء الفريدة، وفي الوقت ذاته توفير الخدمات وفق أعلى المقاييس في هذا العصر الرقمي، ويمكنني القول إن هذه مجرد البداية، إذ إننا نخطط حالياً لإعادة تحديث صالات العرض في كل من «مارينا مول» والمصفح.

يشار إلى أن صالة العرض الجديدة تضم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من علامات «مرسيدس - بنز» التجارية، ولقد جرى تصميمها، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتوفير منصة فريدة، تتمكن من خلالها «شركة الإمارات للسيارات» التفاعُل بشكل متميز مع عملائها.

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