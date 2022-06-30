«جاكوار كلاسيك» تبني أول طراز قديم مُحدّث من طراز «C-type»

المصدر: دبي - البيان

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أكملت «جاكوار كلاسيك» بناء أول طراز قديم مُحدّث من طراز «C-type»، حيث تجري عملية الإنتاج المحدودة للغاية للطرازات القديمة وتحديثها بميزات عصرية في إطار ما يعرف بنظام التتابع، على قدم وساق في جاكوار كلاسيك، كوفنتري، وقد تم الانتهاء من اختبارات السيارة الأولى وأصبحت جاهزة للتسليم إلى أحد العملاء، الذي يشعر بالحماس لحصوله على هذا الطراز الذي صمم خصيصاً له.

ويخضع كل طراز عبر نظام التتابع، حيث يتم بناء طرازات قديمة مع تحديثات عصرية من C-type لما لا يقل عن 250 ميلاً من الاختبارات المادية بواسطة مهندسي جاكوار كلاسيك، بعد عملية بناء تتطلب 3000 ساعة من العمل المتقن والمكثف الذي يتطلب دقة ومهارات عالية.

وقد تم الانتهاء من أول طراز عبر نظام التتابع لحساب عميل بلون باستيل جرين مع مقاعد من الجلد المدبوغ الأخضر، وهي مستوحاة من طراز جاكوار C الأصلي الذي فاز بسباق السيارات الرياضية بطول 224 ميلاً و50 لفة في سباق ريمس جراند بريكس في 29 يونيو 1952.

وكانت هذه السيارة هي أول سيارة من C-type مزودة بمكابح قرصية للفوز في المنافسة الدولية. كان ذلك بعد أن أقنع السائق «ستيرلينغ موس» جاكوار بتنفيذ التكنولوجيا الرائدة التي كانت في طور التطوير. وكان الانتصار في ريمس لمحة عن هيمنة C-type في العام التالي في سباق لومان 24 ساعة، واستمرار تفوق جاكوار في سباقات السيارات الرياضية في عام 1950.

وقال ديفيد فوستر، رئيس قسم الهندسة في جاكوار لاند روفر كلاسيك: لقد جمعنا بين الرسومات الأصلية وتقنيات التصميم الحديثة بمساعدة الكمبيوتر، و3000 ساعة من العمل بمهارة وإتقان شديدين لإنتاج أول طراز محدث من C-type مصنوع يدوياً، مما يدشن لحظة تاريخية لجاكوار كلاسيك.

وتتميز C-type الحصرية الخاصة بنا بالابتكارات والمواصفات التقنية للسيارة الفائزة بجائزة لومان عام 1953، بما في ذلك تصميم الفرامل القرصية المبتكرة التي أسهمت في تحقيق الانتصار في ريمس في عام 1952.

ويوفر كل C-type تجربة قيادة أصيلة للعملاء بدءاً من إجراءات تشغيل السيارة المميزة، التي صمم فريقنا على القيام بها بشكل صحيح تماماً.

وتم تصنيع جميع طرازات التتابع من C-type يدوياً في ورش كلاسيك وركس في كوفنتري، وفقاً لمواصفات هذه الطرازات لعام 1953. وخضع الإصدار الأول الذي سيتم استكماله لاختبارات الابتعاد النهائي، ولا يطيق الفريق الانتظار لتقديمه إلى العميل المتحمس للحصول على تحفته الرائعة.

وساعد فريق جاكوار كلاسيك في إعادة إحياء تراث جاكوار باستخدام الأبحاث المكثفة والتكنولوجيا الحديثة والخبرة الهندسية. باستخدام نماذج وتقنيات متقدمة، يتم بعد ذلك تصميم كل واحدة باستخدام نفس أساليب وتقنيات البناء لضمان أن عمليات الاستمرارية محدودة المدى تراعي تصميم الطراز الأصلي من C-type.

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