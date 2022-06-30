«إنفينيتي كيو إكس 50».. أداء أقوى مع أحدث أنظمة الترفيه والأمان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت طرازات 2022 من سيارة إنفينيتي QX50، التي تتميز بموادها الراقية وبراعة التصميم وتقنيات الاتصال المتطورة وتجهيزات الراحة الاستثنائية، مع وظيفة الاتصال اللاسلكي بالهاتف المتحرك عبر أبل كاربلاي، ومجموعة ProACTIVE، التي توفر أعلى مستويات الاتصال والترفيه أثناء القيادة.

وتتميز جميع طرازات QX50 بأعلى مستويات الأداء والكفاءة في نفس الوقت، حيث تم تجهيزها بأول محرك في العالم بتقنية نسبة الضغط المتغيرة مع شاحن التوربو (VC-Turbo) الحائز على الجوائز، والذي يُولد قوة كبيرة تبلغ 268 حصاناً مع تصنيف «ممتاز» لكفاءة استهلاك الوقود، الذي يبلغ 13,6 كم/لتر (داخل المدينة وخارجها)، كما تتميز الطرازات الجديدة بالعديد من التجهيزات التي تعزز راحة السائق والركاب مثل منفذ شحن USB من النوع C للركاب في الخلف، ووظيفة المفتاح الذكي للأبواب الخلفية، والمرايا الخارجية القابلة للطي أوتوماتيكياً، والإضاءة الترحيبية بتقنية LED على مقابض الأبواب الخلفية.

وتأتي مجموعة أنظمة السلامة المتطورة ProACTIVE كتجهيز أساسي في طرازات LUXE STYLE وAutograph، وتتوفر سيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم بسعر يبدأ من 175,000 درهم إماراتي، وتضيف مجموعة BLACK EDITION المحدثة لمسات تزيينية أنيقة على طراز LUXE STYLE AWD، تتضمن عجلات قياس 20 بوصة من الكروم الداكن لإضفاء مزيد من الأناقة على السيارة، إضافة إلى المرايا الخارجية المطلية باللون الأسود، وشبك المبرد المطلي بالكروم الداكن، والكروم الداكن للباب الخلفي، وبطانة السقف باللون الأسود تريكو، وشبك فتحات المصد الأمامي باللون الأسود اللامع.

أما طراز SENSORY فيأتي مجهزاً بـ 16 مكبراً صوتياً من نوع Bose® Performance Series، توفر تجربة موسيقية فائقة، مع مقاعد أمامية يتم التحكم في درجة حرارتها، ووظيفة فتح صندوق الأمتعة بالإشارة دون لمس، وفرش المقاعد المثقب، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي.

وترتقي سيارة QX50 الجديدة بأجواء القيادة بفضل المقصورة الأنيقة ذات التجهيزات المصنوعة يدوياً من المواد الراقية واللمسات المميزة ودرزات «wrap-and-sew» بلون متباين مع الشرائط التزيينية.

وتكتسي المقاعد في مقصورة سيارة QX50 بالجلد الطبيعي أو الصناعي بثلاثة ألوان: الجرافيت أو البيج الفاتح أو الأبيض، مع لمسات مطلية بالألمنيوم أو من الألمنيوم أو من خشب القيقب الطبيعي ذي المسام المفتوحة.

وصُممت مقصورة سيارة QX50 المريحة والرحبة والأسطح الأنيقة، لتوفر المتعة لجميع الحواس، مما يضفي شعوراً بأنها مساحة خاصة، ولكن دون الانفصال عن الآخرين.

ويمكن للركاب في المقاعد الخلفية الاسترخاء في المقاعد، التي توفر أعلى مستويات الراحة، حيث تتسع المقصورة لخمسة ركاب، كما يمكن أن تصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 1,843 لتراً عند طي المقعد الخلفي، أي ما يعادل 20 حقيبة كبيرة.

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