عروض من نيسان وإنفينيتي ورينو خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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للعام الخامس والعشرين على التوالي، أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن شراكتها مع مفاجآت صيف دبي، الحدث الأبرز للتسوق خلال موسم الصيف في الإمارة. وتوفر الشركة مجموعة من العروض الصيفية الخاصة على سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو للعملاء حتى نهاية شهر أغسطس.

ويشمل عرض الصيف من نيسان الضمان لـِ 5 سنوات، والخدمة لـِ 3 سنوات على «نيسان ألتيما»، السيدان العائلية ذات الأربعة أبواب و«نيسان صني» الاقتصادية. ويمكن للراغبين بقيادة نيسان باترول V6 الرائعة الاستفادة من الضمان لخمس سنوات والخدمة لثلاث سنوات 50,000 كيلومتر.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من الضمان لمدة 5 سنوات والخدمة لـِ 5 سنوات 80,000 كيلومتر على طرازي نيسان باترول V8 ونيسان باترول نيسمو، والإيجار الشهري الإضافي الخاص بسعر أقل يصل إلى 5,499 درهماً لـِ 4 سنوات وبواقع 35,000 درهم سنوياً. أما بالنسبة إلى «باترول سوبر سفاري»، فيمكنهم شراء السيارة بأسعار إيجار شهرية منخفضة، تصل إلى 3,325 درهماً لـِ 4 سنوات بمعدل 25,000 كيلومتر في السنة.

أما بالنسبة إلى علامة إنفينيتي، يمكن للعملاء الاستمتاع بالخدمة المجانية، والتأمين المجاني الشامل «خدمة ضمان حماية الأصول»، وخدمات الإصلاح الذكية الذهبية، مع الضمان لـِ 5 سنوات عند شرائهم سيارة السيدان الفاخرة إنفينيتي Q50. ويحصل مشترو إنفينيتي QX50 المدمجة الفاخرة متعددة الاستخدامات، وسيارة الكوبيه من فئة الكروس أوفر الفاخرة «إنفينيتي QX55»، وإنفينيتي QX80 الفاخرة متعددة الاستخدامات. على الخدمة المجانية، والتأمين المجاني، والضمان لـِ 5 سنوات.

ويمكن لعملاء رينو أيضاً الاستفادة من عروض هذا الصيف ضمن مفاجآت صيف دبي. وتقوم العربية للسيارات بتوفير «رينو داستر 2023» مع التأمين المجاني وتأمين «خدمة ضمان حماية الأصول»، مع الخدمة المجانية، والضمان لـِ 5 سنوات، (أو الضمان لمليون كيلومتر). ويمكن للراغبين بشراء «رينو كوليوس 2023» حجز سياراتهم الآن، والاستفادة من التأمين المجاني والخدمة المجانية والضمان لـِ 5 سنوات (أو الضمان حتى مليون كيلومتر).

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