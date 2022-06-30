«المسعود للسيارات» تطلق عروضاً صيفية على «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، التابعة لمجموعة «المسعود» والموزع الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق العروض الصيفية الحصرية للعملاء الراغبين بشراء طرازات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو».

وتسري العروض الصيفية حتى 10 يوليو 2022، وتتضمن العديد من المزايا الإضافية للعملاء، بما في ذلك ضمان لمدة خمس سنوات؛ وباقة خدمة المسعود الشاملة؛ وضمان استبدال السيارة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء.

وقال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»: «يأتي إطلاق العروض الحصرية وحملتنا الصيفية تماشياً مع حرصنا على تعزيز تجربة العملاء والقيمة المضافة لخدماتنا. وتتيح هذه الحملة للعملاء عروضاً واسعة النطاق، ونسعى من خلالها لضمان رضاهم وترسيخ ثقتهم من خلال تحسين تجربتهم معنا».

وتتيح الحملة لمشتري «نيسان» تجربة قيادة خالية من القلق من خلال عدة مزايا، مثل الضمان لمدة خمس سنوات والمساعدة على الطريق لجميع الطرازات المعروضة في إطار الحملة الصيفية. وتشمل المزايا الإضافية ضمان استبدال السيارة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء وباقة «خدمة المسعود».

وتبدأ خيارات الدفع الشهرية لـ«نيسان باترول بلاتينيوم» (6 أسطوانات) من 4,299 درهماً وباترول بلاتينيوم (8 أسطوانات) من 5,199 درهماً. ويمكن للعملاء الراغبين في شراء «نيسان باترول نيسمو» اختيار الأقساط الشهرية الأنسب لهم، بدءاً من 5,999 درهماً. وتبدأ أقساط «باترول سفاري» من 2,499 درهماً إماراتياً.

وتتضمن المزايا والعروض الحصرية أقساط شهرية تنافسية لمختلف طرازات «إنفينيتي»، إلى جانب ضمان استبدال السيارة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، وضمان لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى باقة «خدمة المسعود».

ويمكن للعملاء الراغبين باقتناء «إنفينيتي كيو اكس 55» شراؤها بأقساط شهرية تبدأ من 1,999 درهماً، بينما تتضمن عروض طراز «إنفينيتي كيو اكس 80» خيارات دفع شهرية تبدأ من 2,999 درهماً. ويمكن للعملاء الراغبين في شراء سيارة «إنفينيتي كيو اكس 60» الفاخرة الجديدة كلياً حجز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مع ضمان الاستبدال خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء.

أما بالنسبة إلى علامة «رينو»، فإن طراز «رينو ميجان» 2023 من فئة السيدان يوفر للعملاء خيار دفع قسط شهري مُخفَّض، يبدأ من 999 درهماً، إلى جانب ضمان الاستبدال خلال 15 يوماً من تاريخ شراء السيارة.

كما تشمل حملة العروض الصيفية ثلاثة طرازات للسيارات المستعملة المعتمدة من «نيسان» والتي تأتي ضمن برنامج الاختيار الذكي من نيسان، بأسعار تنافسية وبنفس الميزات الحصرية، بما في ذلك ضمان الاستبدال خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، وباقة «خدمة المسعود»، وضمان لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب التسجيل مجاناً.

وتوفر العروض أقساط شهرية تنافسية عند شراء السيارات المستعملة المعتمدة من طرازات «نيسان باثفايندر» و«إكس تريل» و«باترول». ويمكن شراء السيارات المستعملة المعتمدة بأقساط تبدأ من 1,883 درهماً لطراز «باثفايندر»؛ و1,666 درهماً لطراز «إكس تريل»؛ و2,249 درهماً لطراز «نيسان باترول».

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