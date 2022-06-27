«فولفو C40 ريتشارج» تحصد تصنيف خمس نجوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت سيارة «فولفو C40 ريتشارج» الكهربائية بالكامل على تصنيف خمس نجوم فيما يتعلق بتقنيات السلامة من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة لعام 2022، لتنضم إلى رفيقاتها من مجموعة سيارات فولفو باعتبارها واحدة من أكثر السيارات أمانًا على الطرقات.

ويكمل هذا التصنيف سلسلة النجاحات التي حققتها شركة سيارات فولفو في اختبار البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة، حيث باتت جميع طرازات فولفو المختبرة والمعروضة للبيع اليوم حاصلة على تصنيف خمس نجوم.

وقد حصلت «فولفو C40 ريتشارج» على نقاط جيدة بفضل الأنظمة الجديدة لسلامة الركاب ومساعدة السائق خلال القيادة، وعروض السلامة القياسية الأكثر شمولاً في فئتها، فضلًا عن الكثير من التقنيات التي تساعد السائقين على الانتباه للاصطدامات وتجنبها والبقاء في خطوط السير وعدم الخروج عن الطريق.

وقالت مالين إيكهولم، رئيسة مركز سيارات فولفو للسلامة: نتطلع باستمرار لنكون روادًا في مجال السلامة، وذلك انطلاقًا من التزامنا بمعايير السلامة والأمان التي أدخلناها إلى جميع سياراتنا خلال السنوات الماضية. بصرف النظر عن السيارة التي تختارها من مجموعة سيارات فولفو، ستقود واحدة من أكثر السيارات أمانًا في السوق.

تم إطلاق «فولفو C40 ريتشارج» في عام 2021 وهي الطراز الثاني الكهربائي بالكامل من شركة سيارات فولفو، التي تملك خطة طموحة لطرح عائلة جديدة كاملة من السيارات الكهربائية النقية في السنوات القادمة. وتتطلع لأن تصبح 50% من مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى جانب سياراتها الهجينة بحلول العام 2025، وجميع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول العام 2030. وتسعى الشركة إلى إدخال معايير جديدة للسلامة في جميع طرازات فولفوا، انطلاقًا من سعيها لأن تصبح شركة رائدة في مجال السلامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز