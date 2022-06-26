«المسعود للسيارات» تدشن صالة عرض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن الافتتاح الرسمي لصالة عرض نيسان في أبوظبي والتي تطبق المعايير العالمية لدى «مفهوم التجزئة» من «نيسان».

وتم تدشين صالة العرض بحضور عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي للشركة، وتييري صباغ، رئيس «نيسان العربية السعودية» والمدير التنفيذي في «نيسان الشرق الأوسط»، وعدد من المديرين التنفيذيين من «نيسان الشرق الأوسط» و«المسعود للسيارات».

وخضعت صالة عرض «المسعود للسيارات» المكونة من طابقين لتجديدات كاملة لتعزيز خدمات ورضا العملاء. وتهدف أيضاً صالة المبيعات، من خلال تصميمها الحديث وإجراءاتها التي تعتمد على أحدث التقنيات، إلى توفير تجربة عملاء متطورة وتقديم خدمة سلسة تعتمد على بيئة رقمية جذابة بما يتوافق مع المعايير العالمية لدى «مفهوم التجزئة» من «نيسان».

وقال عرفان تانسل: تعتبر صالة عرض مبيعات «نيسان» في أبوظبي والتي تطبق مفهوم التجزئة من نيسان خطوة واضحة ضمن خطط المسعود للسيارات لتقديم أفضل تجربة متكاملة لعملائنا. كما تعكس التزامنا بتنفيذ الابتكارات والمضي قدماً لتلبية متطلبات العملاء الجديدة مع اتخاذ مبادرات استباقية للمتطلبات المستقبلية لقطاع السيارات. ونؤكد أن التزام المسعود للسيارات بتوفير كل عوامل السعادة والراحة للعملاء أولوية قصوى من شأنها أن تعزز كل مرحلة من مراحل تجربة زوارنا في أبوظبي.

وتوفر صالة العرض للعملاء أرقى مستويات الراحة بفضل أجوائها المريحة، والإضاءة المحسنة، وعدد من وسائل الراحة المختلفة. وحرصت «المسعود للسيارات» على تقديم بيئة رقمية مميزة في صالة العرض، وصالة انتظار حديثة للعملاء، بالإضافة إلى خدمة صف السيارات للزوار، من أجل الارتقاء بمستوى راحتهم. كما تم وضع شاشات رقمية في مواقع مختلفة داخل صالة العرض لاستعراض مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها لمنح الزوار الوصول السهل والسريع إلى المعلومات. وتعكس الحلول الرقمية لصالة العرض توجه شركة «المسعود للسيارات» نحو بيئة أكثر رقمية، تماشياً مع مساعي إمارة أبوظبي لتصبح مدينة ذكية ومستدامة.

وقال تييري صبّاغ: نعتزّ بالشراكة المتينة التي تجمع نيسان بشركة المسعود للسيارات في أبوظبي والعين منذ أكثر من 40 عاماً. فقد كانت المسعود للسيارات أول وكيل لعلامة نيسان في المنطقة يقوم بتطبيق مفهوم التجزئة من نيسان وذلك عند تحديث وإعادة افتتاح صالة عرض نيسان في الخالدية بأبوظبي عام 2017.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز