«جراند شيروكي إل 2022» الجديدة كلياً.. علامة فارقة في تاريخ «جيب»

المصدر: دبي - أحمد صديق

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بعد أن أطلقت مجموعة «ستيلانتيس» الطراز الجديد كلياً «جيب جراند شيروكي إل 2022» في منطقة الشرق الأوسط، رأينا كيف استحوذت السيارة على اهتمام عشاق «جيب»، نظراً لما تميز به هذا الطراز من حيث تصميمه الأحدث، الذي يشكل مزيجاً فريداً يجمع بين مستوى أعلى من قدرات الدفع الرباعي الأسطورية، والرفاهية المتفوقة على الطرقات، والشكل والمهارة الحرفية الراقيين داخل السيارة وخارجها، إضافة إلى مجموعة هائلة من المزايا التكنولوجية وخصائص السلامة المتقدمة، التي تعطي لقائدها كل ما يرجوه.

وقد احتفلت علامة «جيب» بكشفها عن «جراند شيروكي إل» بمرور 80 عاماً على الريادة في مجال الدفع الرباعي مع عودة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، تشكل رمزاً أمريكياً، يجمع بين قدرة السير على الطرقات الوعرة وتجربة القيادة الراقية على الطرقات المعبدة، ويضم للمرة الأولى في تاريخ السيارة صفاً ثالثاً من المقاعد.

وتقدم السيارة ثلاثة أنظمة للدفع الرباعي متوفرة مع مجموعة من مزايا القدرة، مثل نظام إدارة الجر المصمم بجدارة، سواء للطرقات الوعرة أو شوارع المدن أو مختلف أنواع المسارات، مدعومة بمجموعة واسعة من محركات V6 / V8 ضمن 4 طرازات من الفخامة والرفاهية.

وتحتوي السيارة على بعض الميزات مثل كاميرا الرؤية الخلفية الرقمية، ونظامي أبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، والاتصال المتزامن بهاتفين عبر تقنية بلوتوث، ونظام معلومات وترفيه Uconnect 5 مع شاشة مقاس 10.1 بوصات.

وتوفر السيارة مجموعة من التقنيات البصرية المتميزة بالتوازي مع 110 ميزات للأمان والسلامة القياسية، من ضمنها نظام التعليق الهوائي المتكيّف، ونظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام التنبيه من الاصطدام الأممي، ونظام Quadra-Trac I، الذي يوازن قوة المحرك بين المحور الأمامي والخلفي، وبالتالي يعزز الاتصال بين السائق والسيارة والطريق.

وكان ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأمريكية في «ستيلانتيس الشرق الأوسط» قد قال: مع تاريخ يناهز الثلاثين عاماً برزت خلاله جراند شيروكي كواحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية لدى العلامة، لا مبالغة على الإطلاق في التشديد على أهمية جيب جراند شيروكي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً بين مجموعة الطرازات، التي نعرضها. وقد تحدثنا مطولاً مع عملائنا في المنطقة وحول العالم بشأن أهم ما كان يعجبهم في الجيل السابق من جراند شيروكي، وحول ما يرغبون في أن تتميّز به الطرازات المستقبلية. بالتالي، صنعنا جيب جراند شيروكي لتقدم قدرات جيب الأسطورية في الدفع الرباعي على الطرقات الوعرة مع سلوك متفوق على الطرقات المعبدة مع المزايا التكنولوجية وخصائص السلامة الأكثر تقدماً، ومع تمديد التصميم ليستوعب صفاً ثالثاً من المقاعد من أجل تلبية الحاجات المتزايدة، التي يبديها عملاء جيب الذين طالبوا بالمزيد من المساحة والوظائف العملية.

وأضاف ماركو: إن إطلاق «جراند شيروكي إل» هو دليل على الخطط الطموحة لستيلانتيس في الشرق الأوسط. إن جراند شيروكي إل طراز رئيسي ضمن مجموعة ستيلانتيس وسوف تلعب دوراً أساسياً في تلبية طموحنا لأن نحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توفير أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

وتعد «جيب»، التي تفخر بتاريخها الممتد لأكثر من 80 عاماً، سيارة رياضية متعددة الاستخدام رائدة في فئتها من حيث القدرة وحرفية التصنيع وتنوع الاستخدام للأشخاص الباحثين عن قيادة استثنائية. وتوفر العلامة التجارية «جيب» دعوة مفتوحة للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد من خلال مجموعتها الكاملة من السيارات، التي تمنح مالكيها الشعور بالأمان للتعامل مع أي رحلة بثقة.

وتتضمن مجموعة سيارات جيب شيروكي وكومباس وجلاديتور وجراند شيروكي ورينيجيد ورانجلر. واستجابة لطلب المستهلكين في جميع أنحاء العالم، تتوفر جميع طرازات جيب، التي تُباع خارج أمريكا الشمالية بإعدادات القيادة على الجهة اليمنى واليسرى مع قوّة دفع تعمل بالبنزين. وجيب هي واحدة من العلامات التجارية الموجودة ضمن محفظة «ستيلانتيس»، مصنع السيارات الرائد عالمياً.

وتعد «ستيلانتيس» إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم ومزود خدمات التنقل، حيث إنها مسترشدة برؤية واضحة: تقديم حرية الحركة من خلال حلول تنقل مميزة وميسورة التكلفة واعتمادية. بالإضافة إلى تراث المجموعة الغني وحضورها الجغرافي الواسع، تكمن أعظم نقاط قوتها في الأداء المستدام وعمق الخبرة والمواهب الواسعة للموظفين العاملين في جميع أنحاء العالم.

وتعمل «ستيلانتيس» على الاستفادة من محفظة علامتها التجارية الواسعة والمبدعة، التي تأسست بروح الحالمين، الذين أثروا العلامات التجارية بالشغف والروح التنافسية، التي يتحلى بها الموظفون والعملاء على حد سواء. تطمح ستيلانتيس إلى أن تصبح الأعظم وليس الأكبر بينما تخلق قيمة مضافة لجميع الشركاء وكذلك المجتمعات حيثما تواجدت. تتكون محفظة ستيلانتيس العالمية من أبارث، ألفا روميو، كرايسلر، سيتروين، دودج، دي إس، فيات، جيب، لانسيا، مازيراتي، أوبل، بيجو، رام وفوكسهول.

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