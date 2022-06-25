جعلتها أكثر تطوراً.. تويوتا تعدّل واحدة من أشهر سياراتها

المصدر: البيان

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بالرغم من الانتشار الواسع والمبيعات الممتازة التي تحققها سيارات RAV4 عبر العالم، قررت تويوتا هذه السنة إدخال تعديلات على هذه المركبات لاجتذاب شريحة أكبر من الناس إليها.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الجديدة، نلاحظ أنها حصلت على بعض التعديلات التي تميزها عن مركبات RAV4 السابقة، إذ حصلت على مصابيح وكشافات ضباب جديدة، وتغيّر فيها شكل الفتحات الهوائية، كما أدخلت بعض التعديلات على الواجهتين الأمامية والخلفية لتبدو السيارة أكثر تميزا.

واستبدلت تويوتا الشاشات اللمسية بمقاس 7 و8 بوصات على واجهة القيادة بأخرى أكثر تطورا بمقاس 10.5 بوصة، كما زودت السيارة الجديدة بنظام مولتيميديا أكثر حداثة يمكن التحكم به بشكل أفضل عبر الأوامر الصوتية، وتم تحسين ميزة المساعد الصوتي" Hey, Toyota" مع هذا النظام.

وزودت RAV4 الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتأتي نسخ هذه المركبة ذات الدفع الأمامي بمحرك هجين بعزم 218 حصانا، أما نسخها ذات الدفع الرباعي فحصلت على محرك هجين بعزم 222 حصانا.

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