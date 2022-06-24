هولندا تطلق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر دون الحاجة لشحنها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة Lightyear الهولندية مؤخرا عن سيارة كهربائية مميزة يمكنها العمل بشكل كامل معتمدة على الطاقة الشمسية.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن العمل على تطوير سيارة Lightyear 0 استغرق 6 سنوات تقريبا، وأن السيارة باتت متاحة حاليا للطلب، وستطرح بشكل رسمي خريف العام الجاري بسعر 250 ألف يورو، وفق "روسيا اليوم".

وتمكن مصممو هذه السيارة من دمج 5 أمتار مربعة من ألواح الطاقة الشمسية في عناصر هيكلها الخارجي، ما يمكن من شحن بطاريات المركبة لتسير لمسافة 70 كيلومترا كل يوم تقريبا، كما يمكن شحن بطارياتها عبر شواحن منزلية، ويمكن شحنها في محطات كهربائية خاصة أيضا فكل ساعة شحن في هذه المحطات تمكن السيارة من قطع 35 كلم إضافية، أما الشحن الكامل للبطارية فيمكن السيارة من قطع مسافة 520 كلم.

وللتقليل من مقاومة الهواء وتوفير استهلاق الطاقة حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية، كما تم تصميم قبضات الأبواب فيها لتكون مخفية في الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، كما استبدلت المرايا الجانبية في المركبة بكاميرات تظهر جانبي الطريق للسائق عبر شاشات داخل المقصورة.

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 10 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 160 كلم/سا، أما قمرتها فجهزت بأحدث التقنيات، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 10.1 بوصة وتعمل مع نظام Android Automotive.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز