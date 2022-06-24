«هيونداي» تلمح للشكل النهائي لسيارة «IONIQ 6» الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة هيونداي موتور عن رسم تخطيطي لسيارتها الكهربائية المنتظرة IONIQ 6 وهو الطراز الثاني في علامة هيونداي التابعة المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل IONIQ.

ويوضح الرسم التخطيطي للسيارة الخيال الجانبي المتسق والفريد لـ IONIQ 6. كونها مستوحاة من مفهوم Prophecy EV الخاص بالشركة، سيتم توصيل IONIQ 6 باعتبارها Electrified Streamliner بخطوط نظيفة وبسيطة وشكل إيروديناميكي بحت. يعكس تصنيف تصميم الخطوط الانسيابية الواضحة في المخطط التزام مصممي هيونداي بتلبية الاحتياجات الجمالية والوظيفية للعملاء في عصر التنقل الكهربائي.

وتستفيد IONIQ 6 من مزايا النظام الكهربائي العالمي المعياري لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP) الذي يوفر قاعدة عجلات ممتدة وتصميم داخلي محسّن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز