«نيسان باترول نيسمو 2022» الأسطورية.. تجربة قيادة تخطف الأنفاس

المصدر: دبي - أحمد صديق

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يفضل السائقون في منطقة الشرق الأوسط السيارات التي تكسب أنشطتهم المزيد من الإثارة، وهذا ما يجدونه في أيقونة «نيسان» الجديدة «باترول نيسمو 2022»، التي طرحتها «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، والمصممة خصيصا لعشاق ومحبي المغامرة في المنطقة، لتضيف لمسة من المتعة إلى القيادة اليومية.

وتعد «باترول نيسمو» تجسيداً للتصميم والأداء المستوحى من حلبات السباق، فهذه السيارة الموجهة حصرياً لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمتاز بفخامتها وتعدد استخداماتها، مع تعزيزها بترقيات جمالية وتقنية مناسبة لتلبية احتياجات من يتوقون إلى تجربة قيادة تخطف الأنفاس أو حماسية.

ويحمل تصميم السيارة جاذبية خاصة تكسبها هيبة متميزة مقترنة بالأداء العالي، وذلك ضمن حزمة كاملة تحدد شغف المغامرة. وتستمد نيسمو خصائصها من طراز باترول الأسطوري؛ حيث تجمع بين أناقة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة وأداء السيارات الرياضية.

ويبدو واضحاً مفهوم التصميم الجريء والحيوي والديناميكي من نيسان في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تعرض بشكل بارز علامة نيسمو، وتمنح السائقين تجربة متقدمة جدا وتكاملا شاملا لمساعدتهم على الاحتفال بقيادتهم فوق كل التضاريس، والاستمتاع بكل رحلة يقومون بها.

ويمتاز المظهر المذهل لسيارة نيسان باترول نيسمو 2022 بدرجة عالية من الأناقة، بفضل مكوناتها الديناميكية، التي تبرز من خلال الخط الأحمر، الذي اشتهرت به نيسمو، ويلتف حول قاعدتها.

وتم تعزيز سيارة باترول نيسمو بالتصميمات الداخلية الفاخرة والمريحة. وللتأكيد على تراثها الغني في عالم السباقات، تم اختيار أماكن المقاعد المبطنة سداسية الشكل وعجلة القيادة المبطنة بعناية فائقة، مع الأخذ بالحسبان المساحات الموجودة خلفها، لتكون جاهزة تماما لقيادة مليئة بالإثارة والمغامرة للسائق والركاب.

وبعد إعادة تصميم الكونسول المركزي، أضيفت شاشة معلومات ترفيهية جديدة كليا بمقاس 12.3 بوصة، مع خاصية الاتصال اللاسلكي عبر نظامي «أبل كار بلاي» و «أندرويد أوتو»، إضافة إلى قرص القيادة الذكي المصمم بطريقة هندسية جميلة، ليكون كل ما يحتاج إليه السائق في متناول يديه.

وسينعم السائق بتجربة قيادة مثالية بفضل أحدث ميزات تقنيات التنقل الذكي من نيسان، مثل نظام الكبح الذكي في حالات الطوارئ، ونظام اكتشاف المشاة، والنظام الذكي للتحذير من الاصطدام الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، ومساعد الضوء العالي.

وتحت غطاء المحرك يستقر قلب السيارة النابض، وهو محرك V8 سعة 5.6 لتر قادر على إنتاج قوة 428 حصاناً وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، وهو أقوى بـ28 حصاناً من باترول V8 القياسي مع نفس القدر من عزم الدوران.

وتسير باترول على عجلات ضخمة مقاس 22 بوصة، وقد حصلت على مصابيح ضباب LED أنيقة تشبه تلك الموجودة في سيارات الفورمولا 1، محاطة بدفيوزر خلفي وزوج من أنابيب العادم الكبيرة. ولمنحها مظهراً مميزاً غيّرت نيسان الشبكة الأمامية، لتأتي بنمط قرص العسل، ومزينة بشارة نيسمو، بينما تمنح فتحات التهوية الضخمة في المقدمة السيارة مظهراً عدوانياً.

وقامت نيسان بتطعيم المقصورة باللونين الأسود والأحمر، ما صنع تناقضاً جاذباً للعين ومنح المقصورة مظهراً حيوياً، بالإضافة إلى لمسات من ألياف الكربون وجلد ألكانتارا الفاخر. وتحتوي المقصورة على نظام صوت Bose المكون من 13 مكبر صوت، كما تدعم كلاً من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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