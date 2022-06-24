«رينو داستر».. إرث راسخ من الذوق الرفيع

المصدر: دبي - البيان

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بغض النظر عن السيارة التي تقودها، أو العلامة التجارية التي تفضلها، أو توقعاتك من تكنولوجيا السيارات، فإن «رينو داستر» تعد الاسم الوحيد في فئة السيارات متعددة الاستخدامات، التي يمكنها تسجيل جميع هذه النقاط، وتقديم تعريف جديد للسيارات الحديثة في فئتها.

وعلى مدى سنوات طويلة وحتى الآن، تعد «داستر» واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي المفضلة التي تنال إعجاب الكثيرين لوجود العديد من الأسباب. وأسهمت كل نسخة من إصداراتها المتتالية في الارتقاء بمكانتها عاماً تلو الآخر.

وتعزز رينو داستر شخصيتها المغامرة، وتكون جاهزة للانطلاق معك في جميع رحلاتك، لتتألق عن غيرها من السيارات متعددة الاستخدامات والمناسبة للعائلة في فئتها. ويجتمع الهيكل القوي والارتفاع العالي عن الأرض والميزات عالية التقنية معًا لتقديم سيارة رائعة تضعك على طريق الاكتشافات الممتعة خلال السفر.

وتأتي داستر مناسبة لمختلف التضاريس، يضاف إلى ذلك تصميمها الفريد وشبكتها الأمامية وإضاءتها المميزة، وهذا يعني جذب الأنظار إليك في كل مكان تذهب إليه.

ويعني تصميمها الديناميكي والقوي والحديث للغاية تعبيراً عن الشجاعة. وتتميز النسخة الأخيرة بواجهة أمامية جديدة، وقضبان السقف والخطوط المعبرة بطابع حديث وقوي. ولن يكون مفاجئًا لك أن تستمتع بقيادتها في كل رحلة.

ولا تعد قضبان السقف الجديدة مجرد إضافة لتعزيز مظهرها الجذاب، بل إنها تلبي أعلى متطلبات المتانة، لتوفر مساحة للمعدات اللازمة للأنشطة الترفيهية، مثل الدراجات أو ألواح التزلج.

ومن أهم ما أضيف إليها في هذه النسخة ألواح الوقاية على جوانب الأبواب وقطع توسعة الأجنحة، والقضبان الأمامية والخلفية والجانبية، يضاف إلى ذلك عارضة السحب الخلفي العملية، والتي يمكن إزالتها بسهولة من دون أدوات.

وبفضل التصميمات الداخلية المريحة وعالية الجودة، واكتمال هذه المواصفات مع التخطيط المعياري للمقاعد، فإن ذلك يساعد على تعديل المقاعد وفق احتياجاتك. ويكون المقعد قابلاً للطي بنسبة الثلث إلى الثلثين، مع وجود العديد من خيارات التخزين التي ستجعل كل مغامراتك سهلة للغاية.

وخضعت لوحة العدادات لإعادة التصميم لتسهيل حياتك، حيث أضيفت أنظمة ضبط جديدة لمقعد السائق وعجلة القيادة.

وتحمل داستر الإرث الدائم لفئة السيارات متعددة الاستخدامات، مع إجراء التحسينات الصحيحة، وإضافة عناصر الابتكار مع كل إصدار، لتكون بمثابة النموذج الأمثل الذي يجب أن تكون عليه هذه السيارات من الداخل والخارج، والخصائص الأخرى المتعلقة بالمحركات والسلامة.

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