أسد «بيجو» يزأر مجدداً مع إطلاق 408 الجديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بيجو النقاب عن سيارة «بيجو 408» الجديدة، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلامة التجارية الشهيرة لما تتميز به من إبداع وابتكار، إذ تتصدر هذه السيارة من طراز فاست باك الفئة C بجدارة. كما تتميز السيارة الجديدة بجاذبية فريدة وهندسة تركز على الكفاءة والكهربية الذكية، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة المخصصة التي تعزز متعة القيادة.

أما التصميم فيتميز بخطوط حادة وشبكة متطابقة مع لون هيكل السيارة لتنسجم مع الواجهة الأمامية، وتصميم مقلوب للمصد الخلفي لافت للأنظار، بينما تثبت السيارة الجديدة على عجلات قطرها 720 مم مع حواف أيقونية قياس 20 بوصة تتميز بتصميم هندسي متقطع. وفي المقدمة، تندمج المصابيح ذات التصميم المتفرد على شكل ناب بشكل مثالي يحمل هوية مجموعة سيارات بيجو، وكذلك مصابيح LED ثلاثية المخالب في مؤخرة السيارة.

وبطول 4.69 أمتار، وقاعدة عجلات تبلغ 2.79 متر، تتمتع السيارة برحابة ملحوظة، وخاصة في ما يخص المقاعد الخلفية التي توفر مساحة أرجل تبلغ 188 ملم. كما أن صندوق الأمتعة كبير الحجم، حيث يبلغ حجمه 536 لتراً، ويمكن زيادته إلى 1611 لتراً بعد طي المقاعد الخلفية. وبارتفاع 1.48 متر، تتمتع السيارة الجديدة بتصميم أنيق يعزز الكفاءة الديناميكية الهوائية.

وتقدم السيارة أحدث أجيال PEUGEOT i-Cockpit®، والتي يمكن التعرف عليها على الفور من خلال عجلة القيادة المدمجة المخصصة لمتعة القيادة ورشاقة التحكم. ففي قمرة القيادة، هناك حضور قوي للجودة وكفاءة الربط والاتصال، بأحدث التقنيات التي تجعل من القيادة تجربة ساحرة ممتعة.

وسوف تتوفر السيارة في أسواق الشرق الأوسط خلال عام 2023. ومن فرنسا، تنطلق السيارة بطموح كبير يشمل العالم أجمع.

وقالت ليندا جاكسون، الرئيس التنفيذي لعلامة بيجو التجارية: «تجسد السيارة الجديدة بمظهرها الفريد، وتصميم فاست باك المبدع، وأناقتها الجامحة فلسفة علامة بيجو ا وابتكارها. لقد تم تصميم السيارة الجديدة بشكل غير متوقع من كل النواحي لتلبي تطلعات عشاق السيارات والحياة، الذين يريدون التحرر من القيود أثناء بحثهم عن متعة القيادة. وتجسد السيارة الجديدة المعايير التكنولوجية لبيجو، والكفاءة الخاضعة للتحكم والتجربة الرقمية عالية المستوى».

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