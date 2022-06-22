"شيري" الصينية تطلق منافساً قوياً لسيارات كيا وهيونداي بملامح "لكزس"

المصدر: البيان

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تستعد عملاقة صناعة السيارات الصينية "شيري" لإطلاق سيارة جديدة منافسة لسيدان الحديثة التي تطلقها كيا وهيونداي.

وبالنظر للصور المسربة لسيارة Arrizo 5 GT الجديدة نلاحظ أنها حملت ملامح من سيارات لكزس، وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية التي تأتي على شكل حرف (X)، حسب "روسيا اليوم".

وحصلت المركبة على هيكل انسيابي بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، وعلى عجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، أما قمرتها فجهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت واجهة القيادة فيها بسشاشتين لمسيتين متطورتني، واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصف الواجهة.

وزودتها "شيري" بأنظمة أمان حديثة كنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وجهزتها بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وتقنيات تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 6 ثوان.

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