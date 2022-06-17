الكشف عن الإصدار الخاص «رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت علامة «رام» عن أحدث إضافة إلى مجموعتها من شاحنات المهام الخفيفة، وهي الإصدار الحصري والجديد «رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست»، لتعزز بذلك خيارات عملائها من محبي الشاحنات عالية الأداء، وتقدم لهم مجموعة واسعة من أفضل وسائل الراحة الفاخرة والخيارات التقنية وميزات مساعدة السائق.

وقال مايك كوفال جونيور، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية «رام» في مجموعة ستيلانتيس: يسعى عملاؤنا إلى التميز على الدوام، ومن خلال إطلاق الطراز الجديد «رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن»، فإننا نقدم لهم مزيجاً رائعاً من الأداء والقدرات والتكنولوجيا المتطورة التي تلبي كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ويأتي إصدار ساندبلاست أديشن ليؤكد قدره شاحنات البيك أب الشهيرة رام على الاستمرار بتقديم خصائص وميزات جديدة تسهم في استقطاب اهتمام محبي هذا النوع من السيارات.

ويأتي طراز «رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن 2022» ليكون إضافة مميزة إلى تشكيلة «رام» من شاحنات البيك أب الشهيرة، التي تتميز بكونها من أسرع وأقوى الشاحنات وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على الطريق، إضافة إلى ما تتمتع به من قوة وإمكانات متطورة، ومواصفات الأمان التي تنفرد بها حصرياً.

ويوفر الإصدار الجديد لمحبي الشاحنات عالية الأداء مجموعة متنوعة من الميزات والمحتويات الفريدة لإضفاء الطابع الشخصي على الشاحنة، إضافة إلى مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة، والرسومات الجرافيكية، والأداء والمظهر الخارجي المميز.

وعززت العلامة التجارية في إصدار «رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن» مجموعة معدات TRX المستوى 2 لتتضمن لوناً خارجياً فريداً من Mojave Sand وتفاصيل جرافيكية، وإطارات فريدة من نوعها مقاس 18 بوصة بقفل خرزة سوداء بالكامل، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة الألواح، وسبراي طلاء تان لأرضية الشاحنة، إضافة إلى تجهيزات تثبيت الشحنات، وضوء مكابح LED مثبت بالكابينة.

وفي داخل الشاحنة، تحتوي رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن على درزات Light Frost وشعار TRX مطرز على ظهر المقاعد.

بالإضافة إلى لمسات فريدة بألياف الكربون وعجلة قيادة بقاعدة مسطحة من الجلد والألياف الكربونية، وشارة وحدة تحكم وسطية فريدة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي يظهر عليها شعار TRX بلون Mojave Sand. وتشمل ميزات السلامة التحكم في ثبات السرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار والمكابح في حالات الطوارئ الخاصة بالمشاة.

كما يتميز الإصدار الجديد بمحرك HEMI V-8 فائق الشحن وعالي الأداء سعة 6.2 لترات، مما يوفر أعلى كفاءة لقيادة المسافات الطويلة، وثباتاً في الأداء.

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