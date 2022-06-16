«بنتلي فلاينج سبير إس» تظهر لأول مرة في مهرجان «غودوود» للسرعة

المصدر: دبي - البيان

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تكمل «بنتلي» مجموعة طرازاتها S الجديدة المتمحورة حول السائق مع إطلاق سيارة «فلاينج سبير إس» الجديدة، لتوفر بذلك أبعاداً إضافية من القدرات الديناميكية الزائدة، والحضور البصري الدراماتيكي، والدراما الصوتية المعزَّزة بهدف الارتقاء أكثر بسيارة السيدان رباعية الأبواب الأبرز من «بنتلي».

وسوف تظهر مجموعة طرازات S الجديدة بشكل ديناميكي في مهرجان غودوود للسرعة القادم والمقام خلال الفترة الممتدَّة بين الخميس 23 يونيو والأحد 26 يونيو.

وهذه المرّة الأولى التي يتم فيها اعتماد شعار S التاريخي من «بنتلي» في منتَج هجين، وهو يشكّل خطوة إضافية باتجاه تحقيق رؤية Beyond100 من «بنتلي» الخاصّة بالدرب المستقبلي المستدام الذي تتبعه العلامة التجارية العريقة.

ولطالما حظيت «بنتلي فلاينج سبير إس» بالتقدير بسبب قدرتها على منح السائق إمكانية التفاعل معها بشوق دون المساوَمة أبداً على راحة الركّاب. وكما هو الحال مع إطلاق سيارتَي Continental GT S وContinental GT S Convertible المكشوفة، فإن طرازات «بنتلي فلاينج سبير إس» الجديدة تركِّز على متعة القيادة – لكن مع خيار إضافي لأنظمة لتوليد الحركة – محرّك V8 سعة 4.0 ليترات أو V6 هجين.

فكل واحد من نظامَي توليد الحركة اللذين تقدّمهما «بنتلي فلاينج سبير إس» يوفران تجربة قيادة رياضية مجزية بفضل اعتماد التوجُّهات الهندسية المكمِّلة، بحيث تحافظ على الأداء السلس دون أي مجهود، وهي ميّزة تترافق دوماً مع اسم «بنتلي».

ويتم تزويد نسخة V8 من «بنتلي فلاينج سبير إس» بمحرّك «بنتلي» المتطوّر نوع V8 سعة 4.0 ليترات، والذي يولّد قوّة تبلغ 550 PS وعزماً مقداره 770 نيوتن-متر. ويمكن التسارع من 0 إلى 62 ميل/س خلال 4.0 ثوانٍ والوصول إلى سرعة قصوى – أينما كان هذا ممكناً ومسموحاً به قانوناً – تبلغ 198 ميل/ س. وتأتي السيارة مزوَّدة قياسياً بنظام القيادة الديناميكي وهي قادرة على توليد 1,300 نيوتن-متر من عزم منع الانقلاب في غضون 0.3 ثانية للحفاظ على الوضعية المستقيمة والثابتة للهيكل خلال الانعطاف القاسي السريع، بينما توفر تجربة ركوب ناعمة وهادئة للركّاب عند السير بسرعات أقل وذلك عبر فصل العجلات عند كل محور. كما توجد قياسياً ميّزة التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات. وخلال المناوَرة بسرعات منخفضة، يعمل النظام على إدارة العجلات بالاتجاه المعاكس للأمامية حتى 4.2 درجات لتقليل دائرة الالتفاف وزيادة الرشاقة والمرونة.

أما بالنسبة للمقيمين في المدينة أو المهتمّين بالبيئة، فتتوفر «بنتلي فلاينج سبير إس» أيضاً بنظام توليد حركة هجين، وهو يجمع بين محرّك V6 سعة 2.9 ليتر من وقود البنزين مع مولِّد كهربائي متطوّر، بحيث يُنتِجان معاً ما مجموعه 536 حصاناً (544 PS) و750 نيوتن-متر (553 رطلاً-قدم) من العزم، مع إمكانية التسارع من صفر إلى 62 ميلاً / س خلال 4.1 ثوانٍ، أي بزمن يقّل بنحو عِشر من الثانية عن السيارة بمحرّك V8. وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 26 ميلاً (41 كلم) بالقيادة الكهربائية الخالصة، مع 75 غراماً فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر (إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسَّق عالمياً). وبالتالي، تُعتبَر «بنتلي فلاينج سبير إس» الهجينة أكثر سيارة كفاءة حتى الآن.

أما العملاء الذين يقدِّرون المتعة الصوتية لنظام توليد الحركة المتمحور حول الأداء العالي، فإن سيارة Flying Spur S بمحرّك V8 تحوي نظاماً عادماً رياضياً معاداً تصميمه، بينما تتميّز Flying Spur Hybrid S (عند القيادة بوضعية Sport الرياضية) بنغمة إبداعية تتوافق مع شخصية السيارة.

وتُولِّد الإضافات السوداء في طرازات «بنتلي فلاينج سبير إس» مظهراً رياضياً وراقياً في الوقت ذاته، مهما كان اللون الخارجي الذي يتم اختياره. وبالنسبة لفريق التصميم في كرو، فإن غياب التجهيزات المعدنية اللامعة المصقولة يحفّز العين على رؤية مظهر السيارة وكأنها أكثر انخفاضاً وعرضاً ـ وهذه هي روحية «بنتلي» الرياضية الحقيقية.

وتأتي مجموعة طرازات S مع خيار جديد بالكامل لعجلات بحجم 22 إنشاً مع خمسة أذرع بشكل حرف Y باللون الأسود اللامع، أو تتوفر اختيارياً بلمسة Pale Brodgar Satin النهائية الجديدة. كما هناك تصميم العجلات ثلاثية الأذرع حجم 21 إنشاً والتي تجمع بين الأسود اللامع واللمسات اللامعة المصقولة آلياً ـ وهي فريدة أيضاً لعائلة S.

وتتيح المقصورة الداخلية للعملاء إطلاق العنان لمخيّلتهم في ظل توافر خيار الفصل اللوني الثنائي المتمحور حول الأداء والمشغول يدوياً بحِرَفية عالية في ورشة الجلود بمقرّ الشركة في كرو، وذلك من خلال استخدام الكسوة الناعمة وخامة Dinamica ذات الغربلة الناعمة. وهذه المادّة المشابهة لخامة السوّيد مُعتمَدة في عجلة القيادة المدفّأة، وكذلك مقبض ناقل الحركة ووسادات المقاعد ومساند الرأس في المقاعد، بينما يتم استخدام الكسوة الجلدية في مساند المقاعد وحشوات الأبواب، بالإضافة إلى لوحة العدّادات وحول الكونسول.

وتتميّز المقاعد ذات التصميم S بكونها مخدَّدة مع توافر الدرزات كخيار. ويتم تطريز شعار S على مساند الرأس لكل مقعد، كما أن أجنحة Bentley المطرَّزة متوفرة دون تكلفة إضافية.

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