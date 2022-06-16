«هيريتيج فولت» منصة تروي مسيرة 100 عام من تاريخ «فورد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة «فورد موتور كومباني» في الذكرى السنوية الـ119 لتأسيسها محتوى هائلاً يغطي قرناً من موادها الأرشيفية التي ستتوفر للجمهور من خلال قاعدة بيانات جديدة على الإنترنت تحت عنوان «فورد هيريتيج فولت».

وأنشأت شركة فورد منصة «هيريتيج فولت» للجمهور والصحافيين وعشاق السيارات، كي يتمكنوا من اكتشاف تراثها الغني من أي مكان في العالم. ويمكن تنزيل الصور والمحتوى الفريد للاستخدام الشخصي مجاناً ولأول مرة كجزء من قاعدة البيانات الأكثر شمولاً على الإنترنت في قطاع السيارات الأمريكية.

وتحتوي منصة «فورد هيريتيج فولت» على أكثر من 5000 صورة منظّمة وكتيّبات المنتجات من سيارات فورد ولينكون، التي تشمل الفترة منذ تأسيس الشركة في عام 1903 وحتى الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2003. وستعمل فورد على توسيع وتطوير محتوى المنصة مع مرور الوقت بالاعتماد على أرشيفها الضخم.

وقال تيد رايان، مدير أرشيف فورد وتراث العلامة التجارية: نفتتح أرشيفنا اليوم بطريقة غير مسبوقة، حيث بدأنا بإنشاء أرشيفنا قبل 70 عاماً، ونوفر اليوم للمرة الأولى منصتنا للجمهور كي يستكشفوا أبرز صور منتجات العلامة، وهذه الخطوة الأولى فقط لما سيأتي في المستقبل.

وتم تنسيق المواد المتوفرة في المجموعة عبر الإنترنت اليوم بعناية على مدار العامين الماضيين من قبل فريق أرشيف فورد. وتَعرِض العديد من الصور عالية الدقة تصميم ووظائف سيارات فورد ولينكون، بينما البعض الآخر هو صور لا تُنسى تحتفي بتراث علامة فورد وتشاركه مع الجمهور وعشاق السيارات وتطلع العملاء الجدد على مزايا وإنجازات العلامة الأمريكية الشهيرة.

وتشكل مجموعة واحدة من الكتيبات كبسولة زمنية لسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وتم إنشاء هذه السلسلة لتسويق مجموعة تصاميم سيارات محددة للمستهلكين الأصغر سناً وعرض نزهات الشاطئ والسباقات والقفز المظلي مع إبراز اللون البرتقالي الزاهي والبني والأصفر.

وقالت سييرا كاستيل، أخصائية معالجة محتوى الأرشيف، التي أعدت المواد التي سيتم عرضها في منصة «هيريتيج فولت»: تكمل صور المركبات المتوفرة على منصة «فورد هيريتيج فولت» مجموعة من الكتيّبات التي ستضيف المزيد من المعلومات وتحدث الأثر لدى الأشخاص الذين يرغبون في التعرف على منتجاتنا وتراثنا وإكسسواراتنا.

وعملت فورد مع طلاب الدراسات العليا من برنامج علوم المكتبات والمعلومات بجامعة واين ستيت في ديترويت، بالإضافة إلى موظفي فورد والمتقاعدين لاختبار منصة «فورد هيريتيج فولت» قبل إطلاقها.

وجذبت المجموعة كلاً من المتصفحين وعشاق السيارات الذين أبلغوا عن تقديرهم لعلامة فورد وتراثها بعد استخدام الموقع الإلكتروني. كما أشار أحد موظفي فورد إلى أن رؤية الصور القديمة كانت مؤثرة جداً بالنسبة له.

وكانت سلسلة فورد برونكو وفورد F-Series من عناصر البحث الشائعة بين الأشخاص الذين اختبروا الموقع الإلكتروني. وكانت سيارات ميتيور وفيرلين وجالاكسي ومودل أي وإدسل شائعة أيضاً، حيث وجد أحد المستخدمين نماذج تيمبو التي امتلكتها والدته وجدّته في الثمانينيات والتسعينيات.

وتم إنشاء منصة أرشيف «فورد هيريتيج فولت» بمزايا توفر إمكانية الوصول إلى الصور والمخططات والرسوم البيانية وغيرها من الأصول الرقمية السابقة التي تتوافق مع التقنيات المساعدة المستخدمة الآن من قبل زائري الموقع المكفوفين وضعاف البصر، مثل قارئات الشاشة لتفسير ما يظهر على الموقع الإلكتروني. ويستطيع مستخدمو «هيريتيج فولت» طلب نسخ من الكتيّبات الإضافية حسب الحاجة.

وأضافت كاستيل، التي قادت الجهود لإتاحة الوصول إلى تلك الصور والأصول: كان هذا المحتوى عبارة عن صور أنالوغ، وبذلنا جهوداً حثيثة لنقلها إلى العالم الرقمي، ولكن لم تكن الرقمنة كافية بحد ذاتها، بل كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون محتوى «هيريتيج فولت» متاحاً للجميع كي يطّلعوا عليه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز