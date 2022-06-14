بطارية جديدة يستغرق شحنها أقل من 10 دقائق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أفادت شركة «أنوفيكس» الأمريكية الناشئة عن تصميمها بطارية من الجيل التالي من الممكن إعادة شحنها بالكامل تقريباً في أقل من 10 دقائق، وبنسبة تصل إلى 80% في أقل من 5.2 دقائق.

ووفقاً لموقع «نيو أطلس» العلمي، فإن مجموعة «ايه بي بي» السويسرية التي تدعي أن لديها أسرع شاحن سيارة كهربائية في العالم تتميز بالقدرة على شحن سيارة كهربائية بالكامل في 15 دقيقة أو أقل.

وكما هو معروف، تعتبر أوقات الشحن عاملاً مهماً للغاية للدفع باعتماد المركبات الكهربائية، حيث شهد العالم في الفترة الأخيرة ابتكارات عدة، تتضمن دراسة لبطاريات ايون الألمنيوم وتجارب على أنود من السيليكون يتيح شحن بطاريات ايونات الليثيوم أسرع بـ16 مرة.

وتعمل «انوفيكس» على منافسة هذه الابتكارات من خلال هندسة بطارية تتميز بكاثود من فئة «إي في» وأنود مصنوع من السيليكون تم تصميمه في بنية خلية ثلاثية الأبعاد. وقد أعلنت أخيراً أنها أظهرت أن بطاريتها يمكن شحنها من صفر إلى 80% في أقل من 5.2 دقائق، وأكثر من 98% في أقل من 10 دقائق.

وكان السيليكون قد برز على مدار العقد الماضي كمادة بديلة للغرافيت المستخدم في الأنودات نظراً لإمكاناته الفائقة في تخزين الطاقة.

وتفيد أنوفيكس أن تصميم بطاريتها يزيد من كثافة الطاقة، ويمكن أن يتحمل أكثر من ألف دورة مع الاحتفاظ بنسبة 93% من قدرتها.

وتأمل الشركة في تقديم حل ليس فقط للمركبات الكهربائية ولكن لتطبيقات تخزين الطاقة الأوسع نطاقاً، وهي تطور تقنيتها من خلال برنامج منحة من وزارة الطاقة الأمريكية.

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