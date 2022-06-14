«بي إم دبليو» ترسي معايير جديدة في عالم السيارات الفاخرة عبر «4 سيريس جران كوبيه»

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسى الجيل الثاني من «بي إم دبليو 4 سيريس جران كوبيه» الذي تم إطلاقه أخيراً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، معايير جديدة في عالم السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، موفراً أجواء عصرية فاخرة، وتكنولوجيا متقدمة جداً للسائق، بالإضافة إلى مزيج مميز من الذوق الرياضي والأناقة الفائقة، فضلاً عن تصميمها الداخلي الفسيح والعملي الذي يعطي إحساساً بالجودة العالية.

واللافت للنظر عند قيادة هذا الطراز أنه يعد مثالياً في الرحلات الطويلة، مع ازدياد ملحوظ في الحجم عن الطراز السابق، ليمنح تجربة ركوب وقيادة استثنائية، غاية في الراحة والرفاهية. فبعد أن حققت السيارة الأصلية «بي إم دبليو 4 سيريس جران كوبيه» نجاحاً كبيراً، قام الصانع الألماني العريق بإضافة طراز من الجيل الثاني إلى أحدث مجموعة من الفئة الرابعة.

وتلهب السيارة الخيال بفضل ديناميكيات القيادة المحسّنة بشكل ملحوظ، والتصميم الأكثر حدة الذي يتبع لغة التصميم الجديدة لعلامة «بي إم دبليو» والطابع الذي يتميز بالفخامة والرقي ضمن مقصورتها الداخلية، ومجموعة التقنيات المبتكرة في مجالات التشغيل والاتصال.

وعند رؤية السيارة من الخارج يمكن ملاحظة الخطوط الجريئة من جميع الجهات والأسطح ذات الهيكل ثلاثي الأبعاد، حيث تعتبر هي العناصر المحددة للواجهة الأمامية القوية في السيارة، ثم ينزل الشبك المزدوج الكبير والبارز عمودياً في المنتصف ليعبر عن الحضور القوي لهذه المركبة القوية والفريدة.

وتأتي المصابيح الأمامية النحيفة بتقنية (LED) كاملة مع مسار ضوئي من الألياف الضوئية على شكل حرف U لإضاءة القيادة النهارية. وهناك أيضاً خيار المصابيح الأمامية المتكيفة LED مع ضوء الليزر من «بي إم دبليو»، بما في ذلك شعاع «بي إم دبليو» الانتقائي غير المبهر.

ومن الداخل وبمجرد الجلوس على مقعد القيادة يبرز الكونسول الوسطي العالي والهيكل السطحي المتدفق الممتد من لوحة العدادات إلى ألواح الأبواب، ليمنح قائد السيارة إحساساً بالانحناء في المقاعد الأمامية. ويوضع زر تشغيل وإيقاف المحرك في لوحة تحكم ذات تصميم كلاسيكي للغاية في الكونسول الوسطي الذي يضم أيضاً وحدة تحكم «بي إم دبليو» وأزرار وحدة التحكم في تجربة القيادة وفرامل الانتظار الكهروميكانيكية إلى جانب ذراع نقل السرعات الخاص بالطراز.

وتأتي المقاعد الرياضية وعجلة القيادة الرياضية المكسوة بالجلد ضمن التصميم القياسي. ويبرز الطراز الديناميكي للمقصورة الداخلية في هذا الطراز وكذلك في سيارات «إم سبورت» من خلال المزايا التي تشمل وسادات الركبة في الكونسول الوسطي.

وتوفر قائمة التجهيزات الاختيارية نطاقاً واسعاً للتخصيص، حيث يمكن تعزيز متعة القيادة والراحة من خلال عناصر مثل تدفئة المقاعد والتهوية وخيارات فرش جلد «Vernasca» وخيارات «BMW Individual»، وباقة «M Sport Package Pro»، وفتحة سقف زجاجية كبيرة مائلة/قابلة للإمالة، والإضاءة المحيطة، ونظام «Harman Kardon» الصوتي المحيطي.

وتؤكد السيارة أوراق اعتمادها الرياضية المحسّنة بوضوح ضمن الجزء العلوي مع الفئة، حيث يتم تشغيل السيارة بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات بقوة 374 حصاناً، ويأتي مزوداً بناقل حركة ستيبترونيك رياضي ثماني السرعات ضمن التصميم القياسي. ويمكن للسيارة الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثوانٍ فقط.

وتتوفر حوالي 40 وظيفة مساعدة تعمل على تمكين القيادة المريحة والآمنة وركن السيارة ضمن المزايا القياسية أو الاختيارية في هذا الطراز الجديد. وتشمل المزايا نظام التحكم النشط في السرعة مع نظام المساعدة التلقائي للحد من السرعة، ومراقبة المسار، بالإضافة إلى مساعد التحكم في التوجيه والمسار.

كما تشمل المزايا القياسية تحذير الاصطدام الأمامي، ومعلومات حدود السرعة، والتحذير من مغادرة المسار، والتحكم في مسافة الركن، وكاميرا مساعدة الرجوع للخلف، ومساعد ركن السيارة مع مساعد الرجوع للخلف.

ويستفيد السائق والركاب في هذا الطراز الرائع من الإمكانات الموسعة التي يوفرها نظام التشغيل «بي إم دبليو7» بشكل قياسي. ويمكن للعملاء اختيار واجهة التحكم الخاصة بهم بناءً على الموقف الذي يتعرضون له: شاشة تعمل باللمس للتحكم، أو وحدة تحكم «بي إم دبليو» المألوفة، أو الأزرار متعددة الوظائف على عجلة القيادة، أو التحكم الصوتي، أو التحكم بالإيماءات الاختياري من «بي إم دبليو».

ويتكون نظام «BMW Live Cockpit Plus» القياسي من نظام التشغيل «iDrive» مع شاشة تحكم مقاس 8.8 بوصات، وشاشة ملونة قياس 5.1 بوصات في لوحة العدادات.

وتتميز شاشة «BMW Live Cockpit Professional» الاختيارية بمجموعة شاشة رقمية بالكامل تشمل مجموعة أدوات عالية الدقة مع شاشة قطرية قياس 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة وشاشة تحكم قياس 10.25 بوصة.

ويوفر نظام ملاحة خرائط «بي إم دبليو» القائم على السحابة حساباً سريعاً ودقيقاً للمسار وأوقات الوصول، وتحديثات بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي خلال فترات زمنية قصيرة، يضمن القدرة على إدخال أي كلمة عند البحث عن وجهة. وبفضل تكامل الهاتف الذكي المجهز بشكل قياسي، يمكن للعملاء استخدام «آبل كاربلاي»، و«أندرويد أوتو» ضمن نظام تشغيل السيارة.

وبشكل عام، يمكن القول إن هذا الطراز الجديد يجسد حقاً المعنى الحقيقي للقوة والأداء الرياضي الديناميكي والأناقة في التصميم، من خلال المزايا العصرية التي ذكرناها والتي تمنح السيارة حضوراً رائعاً انسيابياً على الطريق.

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