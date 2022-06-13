إصدارات خاصة من «بي إم دبليو إم جي إم بي إتش»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم «BMW M GmbH» مجموعة من الأحداث والفعاليات المختلفة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لتستعرض أحدث الابتكارات النموذجية الجديدة، وتستقطب عشاق ومحبي العلامة التجارية الرائدة للسيارات الرياضية في جميع أنحاء العالم، لاحتفالاً معاً بمسيرة نجاح امتدت على مدار خمسة عقود.

وكان 24 مايو من عام 1972 قد شهد توقيع اتفاقية تعاون لشركة «BMW Motorsport GmbH»، وبعد مرور 50 عاماً بالضبط على ذلك اليوم، تُقدم الشركة المعروفة اليوم باسم «BMW M GmbH» مجموعة حصرية من الطرازات، لتكون واحدة من أبرز الأحداث الاحتفالية بالذكرى السنوية للعلامة التجارية الرائدة.

وتعد أولى الإصدارات الحصرية هي «بي إم دبليو إم 4 كوبيه»، التي تصطحب عشاق M في الشرق الأوسط في تجربة حافلة بالأجواء الحماسية، للتعبير عن شغفهم بالسباقات، وتعرفهم على التصاميم التقليدية المتأصلة للسيارة الرياضية، تتضمن هذه الفئة مجموعة من الإصدارات المحدودة، وميزات مصممة حصرياً، ومواصفات إضافية حسب الرغبة، لتكون النسخة الاستثنائية على الإطلاق، إذ يمكن إدراج مواصفات فريدة تعكس النمط الشخصي لمالكها.

وتعتمد الإصدارات الجديدة على الجيل الحالي من سلسلة الطرازات الأكثر نجاحاً في تاريخ BMW M GmbH. إذ يعتبر طراز «بي إم دبليو إم 4» مرادفاً للأداء العالي في فئة السيارات المتوسطة والفاخرة. كما زُود الإصدار بمحرك مستقيم مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 510 أحصنة، مع توين تيربو من M، وخصائص إضافية تقدم أداء عالياً ومتسارعاً.

وشملت التعديلات على الطراز نقل قوة الدفع إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو ناقل حركة M Steptronic 8 سرعات مع تقنية Drivelogic، أو يتم إمكانية توزيع قوة الدفع بشكل كامل على العجلات الأربع مع استخدام تقنية M xDrive.

واستلهمت مجموعة «بي إم دبليو» النموذج الحصري نتيجة للمتطلبات الخاصة في الأسواق، إذ أضافت ميزات فريدة في التصميم الداخلي والخارجي، وطرحت عدداً محدوداً من السيارات بنسختها الحصرية. وبهذه الطريقة، يتم إنشاء قطع نادرة ورائعة لأهم أسواق السيارات حول العالم.

بالنسبة للطلاء الخارجي للنماذج الحصرية، أعيد إصدار الألوان التي تعبر عن أسلوب وعراقة BMW M GmbH. وتكتمل الإصدارات الحصرية بعجلات M المعروفة، وبألوان حصرية مماثلة ولمسات ملفتة للنظر في المقصورة الداخلية.

وتقدم BMW M GmbH في منطقة الشرق الأوسط ومناطق مبيعات أخرى مختارة، نسخة حصرية من «بي إم دبليو إم 4 كوبيه» احتفالاً بالذكرى السنوية. وتأتي نسخة BMW M 50 Jahre ذات البابين بالألوان الخارجية: أسود الكربون، وأزرق ماكاو، ورمادي هاتش براندز، وأحمر إيمولا، وأزرق سان مارينو.

كما زودت الطرازات بعجلات M بحجم 19 بوصة على المحور الأمامي، وعجلات بحجم 20 بوصة على المحور الخلفي، وتتميز بتصميم مزدوج الأضلاع، وبألوان خارجية تُستخدم للمرة الأولى مزيج من اللون الذهبي والفضي غير اللامع، واللون الرمادي أوربيت غير اللامع.

وتتميز المقصورة الداخلية لجميع الإصدارات الحصرية لطراز «بي إم دبليو إم 4 كوبيه» بحافة أرضية عند الأبواب تحمل عبارة «Edition 50 Jahre BMW M»، ولوحة معدنية على الكونسول الوسطي منقوش عليها «M4 Edition 50 Jahre BMW M»، وبصمة مقابلة على مساند الرأس في مقاعد M الرياضية القياسية، ومقاعد M الكربونية الاختيارية للسائق والراكب الأمامي في خطوة تعكس تميز الطرازات الحصرية المقدمة في الذكرى السنوية.

وتميز المقصورة الداخلية بحروف منقوشة بـ«Edition 50 Jahre BMW M» على حواف الأبواب وخطوط M على مساند الرأس في المقاعد الخلفية الأمامية والخلفية.

كما تتزين الطرازات الحصرية جميعها بمقاعد M الرياضية القياسية ومقاعد M الكربونية المتوفرة اختيارياً في سيارات الإصدار، فضلاً عن اللوحة المعدنية على غطاء حامل الأكواب للكونسول الوسطي عليها «M3 Edition 50 Jahre BMW M» ورقم النسخة 1/500.

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